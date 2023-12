El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 31 de diciembre de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Si has actuado bien, a corto o largo plazo tendrás recompensas, porque cada uno recoge lo que siembra. No desmayes en tus intenciones ni descuides tus metas, al contrario, crea algunas nuevas y ve tras ellas. Si crees en algo trabájalo día a día, con fe y con la seguridad de que llegarás adonde quieras estar.

Tauro

Es el ultimo día del año y los recuerdos te llenan de nostalgia. Extrañas a algunas personas y a otras, estás claro, de que no las quieres ver ni en pintura. Has madurado y aprendido que mereces tener mejores personas a tu lado, que puedes amar mucho a alguien, pero que si esa persona es tóxica es mejor tenerla lo más lejos posible. Tu determinación: limpiar tu entorno.

Géminis

No te tomes la molestia de encajar en ningún lugar, si no te sientes cómoda, simplemente no es para ti. Decide estar únicamente en donde seas feliz, en donde no necesitas usar máscaras ni mostrarte como los demás pretenden que seas. Tú eres tú, o te aceptan como eres o esa persona no merece ser parte de tu vida.

Cáncer

No hay decisiones perfectas y es que siempre habrán pequeños errores, cosas que queremos hacer y que de hecho hacemos, pero con resultados que no podemos controlar al cien por ciento. En primer lugar, entiende que hay que dejar fluir, haces lo que puedes y lo demás es parte del destino. Así que tómalo con calma y una vez que hayas evaluado cuáles serán las consecuencias, da ese primer paso y luego…. Ya sabes, libéralo al universo.

Leo

Eres fuerte y directo y no tienes que dar explicaciones. . Al que no le guste como actúas que se retire de tu vida. Sólo exprésate y si te entienden, bien y sino también, como te dijimos: el que mucho explica cae en trampas o incluso, puede quedar expuesto, quizá por alguna pequeña mentira. Por ahora limítate a decir si o no y punto.

Virgo

Manejas ciertas situaciones de forma precipitada e incluso, desordenada. Estás consciente de que dices verdades a medias, pero no hay problema, mientras no perjudiques a nadie y a la vez logres tu objetivo: salir de lo que te atormenta, sigue adelante sin detenerte, porque el que se detiene, pierde.

Libra

Te activas desde temprano. Vas para acá y para allá, mientras que las ideas brotan a borbotones e incluso quieres hacer y deshacer y lo quieres para ya. Es como que al ser el ultimo día del año quieres hacer lo que no hiciste durante él. Relájate, disfruta el día y para que estés más tranquilo organiza tu agenda de la próxima semana, y sobre todo, no te sobre exijas, deja para después lo que no puedas hacer hoy. Igual, no hay apuro.

Escorpio

Que tú meta sea ser feliz, pero feliz a tu manera, a tu ritmo y bajo tus reglas, que aunque no son perfectas, son tuyas. No trates de convencer a nadie, el que quiera estar en este barco contigo y crea en ti, bienvenido. El que no, que siga su camino. El 2024 será un año intenso y de grandes decisiones, algunas que cambiarán tu vida. Prepárate!

Sagitario

Hoy estás feliz, casi eufórico. Disfrutas lo que haces, porque agradeces las bendiciones de la vida. Quieres mucho más de lo que tienes, pero estás consciente de lo que has logrado. Estás en un punto en el que ansiabas estar y sabes que depende de ti, que llegues a un lugar mucho mejor.

Capricornio

Hoy te sientes libre. Solo quieres festejar y quieres hacerlo en grande. Lo importante es disfrutar y que quienes estén contigo lo hagan también. Preparas un gran plan, que aunque sea pequeño, sea inolvidable, porque este año lo despedirás como se debe y el próximo lo recibirás con los brazos abiertos.

Acuario

Todo o nada. No estás dispuesto a aceptar menos en esta etapa de tu vida. Estás cansado de los puntos medios, de aceptar lo que no quieres o no te hace feliz y más de lidiar con las frustraciones que surgen como consecuencia de no saber decir que no. 2024 será un año de cambios importantes, de esos que no se esperan. De soltar y de recoger.

Piscis

Estás agotado de vivir en un círculo, avanzas, pero no te conduce a ningún lugar y es que al fin entiendes que los círculos no tienen salida. Es hora de tomar decisiones, que serán tan definitivas que cambiará tu vida 180 grados. Estás listo? Puede que no, pero lo estarás, porque ahora eres más fuerte que nunca.