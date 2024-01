El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 7 de enero de 2024

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Se crea un debate entre lo que dicta tu corazón y lo que te dice tu cerebro. Lo emocional y el raciocinio. Sabes lo que es lógico, lo que te conviene, pero también estás consciente de lo que anhelas. Es cuestión de perspectiva. Si embargo, en esta oportunidad no hay cabida a sentimentalismos. La mejor elección es la que tienes que hacer, no la que quieres.

Tauro

La indiferencia es la actitud que más funciona con quienes tratan de hacerte daño. Un silencio oportuno es más acertado que palabras llenas de violencia o dolor. Cuando eres indiferente desarmas a la otra persona, la confundes e levantas muros que impiden que te manejen.

Géminis

Hoy no seas optimista en exceso. Es un día de ser realista, de ver las cosas tal cual son y tomar decisiones en base a lo que tienes a la mano. Todo va a salir bien, en eso estamos de acuerdo contigo, pero debes preveer situaciones adversas que puedan presentarse y que de alguna u otra manera podrían empañar las buenas noticias.

Cáncer

Es un día para ayudar a otros, ya sea para motivarlos a dar un paso adelante o simplemente para estar allí, escucharlos y apoyarlos con palabras de aliento. No tienes que dar consejos sino lo consideras prudente, con darle ánimos, bastará. Tu corazón es tan grande, que tiene espacio para todos.

Leo

Hoy tendrás oportunidad de avanzar rápidamente. De ponerte al día con asuntos pendientes e incluso adelantar algunos de la próxima semana. Haces mil cosas y lo mejor es que lo haces bien. Sabes gestionar la ayuda extra, los diriges como debe ser y juntos crean un equipo increíble. Sacas el cien por ciento al día y aún así, tienes tiempo para descansar.

Virgo

Es un día de pisar tierra. Deja ir tus expectativas y ve las cosas tal cual son. No es lo que quieres que sea, es lo que es y por duro, aburrido o limitante que parezca, es lo que hay. Cuando hablamos de expectativas no hablamos de sueños o metas, nos referimos a esas ilusiones que no tienen bases o que son poco probables de alcanzar. Por otro lado, entre más realista seas, más logros alcanzarás.

Libra

Toda la energía del día de hoy se concentra en las relaciones. O las estrechas o te alejas definitivamente. Tu decides, pero cuando lo hagas debes ser lo más objetivo posible, nada de dejarse llevar por chismes o dobles intenciones de terceros. Que lo que suceda sea en base a los sentimientos y las acciones de los últimos tiempos.

Escorpio

Es Domingo, pero aún así tu mente no logra desconectarse del trabajo. Tienes grandes responsabilidades y necesitas resolver pequeños problemas que se presentan y que no pueden dejarse para después. Estás alterado y no te permites disfrutar el día. Y no Escorpio, desconéctate por un rato y disfruta las alegrías que te regala la vida. Ya mañana te darás tiempo de organizar tu trabajo.

Sagitario

Día para resolver o encontrar un equilibrio en las relaciones personales. No puedes dejar en manos de otros lo que por derecho y deber te corresponde a tus necesitas enfrentar y dejar atrás las cargas emocionales que tanto tú, como los demás han arrastrado por tanto tiempo. A libertarse y a tomar decisiones. O se conectan o se alejan definitivamente, pero a medias no pueden continuar.

Capricornio

Actúas por impulso, algo poco habitual en ti. Quieres algo y vas por ello sin pensarlo dos veces y las consecuencias son mucho más difíciles de manejar de lo que pensaste. Ahora todo es un caos y sólo si bajas la cabeza y pides disculpas podrás salir del problema que se ha creado con éxito. Reconoce tus errores y cierra este capítulo rápidamente.

Acuario

Se quitan las máscaras y ves quien es quien. Te das cuenta de que hay a tu lado personas más valiosas de lo que habías pensado y otras que no lo son tanto. No hay drama en el proceso, sólo un despertar que te ayudará en los próximos días y que, ahora que ves las cosas diferentes, te permitirá elegir quien debe permanecer y quien no, o para ser más simple, a quien le presto más atención.

Piscis

Lo qué pasó, paso. No puedes continuar apegado al pasado. Haya sido bueno o malo no es parte de tu realidad actual. Son recuerdos que te sirvieron para aprender lecciones y eso está bien, pero ahora tu vida cambio y se presentan nuevas oportunidades que calzan perfectamente con tu YO del ahora. Elige el camino que más te conviene, así te aleje un tiempo de tu meta final.