La reacción de Taylor Swift a la broma que Jo Koy hizo sobre ella en los Globos de Oro

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La cantante dio mucho de qué hablar desde que llegó a la premiación con un vestido verde que dejaba al descubierto su ejercitada espalda

Como anfitrión de los Globos de Oro, Jo Koy ha generado mucha controversia. Después de haber hecho comentarios que en redes consideraron ofensivos hacia las cintas Oppenheimer y Barbie, Koy volvió a despotricar contra otra de las figuras favoritas en la gala: Taylor Swift.

Por Infobae

La cantante, considerada Persona del Año de la revista Time, dio mucho de qué hablar desde que llegó a la premiación con un vestido verde que dejaba al descubierto su ejercitada espalda. Ya en la gala, Koy hizo una broma sobre la popularidad de Swift que no le cayó nada bien a la intérprete de Willow.

“¿La gran diferencia entre los Globos de Oro y la NFL? En los Globos de Oro hay menos planos de Taylor Swift”, dijo Koy mientras las cámaras captaban a Swift tomando su trago de un intenso color rojo con una mueca de evidente disgusto.

El comentario de Koy hace referencia a cómo la National Football League le ha dado una enorme exposición a Swift desde que comenzó su relación con Travis Kelce, el ala cerrada de los Jefes de Kansas City. Durante los partidos en los que Swift se ha presentado, las cámaras no han dejado de captarla, generando incluso abucheos por parte de las fanaticadas rivales que ya ven a la cantante como una más de los Jefes.

En la entrevista que brindó a Time al convertirse en Persona del Año, Swift aseguró que para el momento que empezó a aparecer en público con Travis ya llevaban un buen tiempo saliendo, y ahora, se encuentra disfrutando de la atención que han generado en los últimos meses.

“Cuando se dice que una relación es pública, eso significa que iré a verlo hacer lo que le gusta. Queremos estar presentes en la vida del otro. Hay más personas ahí, pero no nos importa. Lo contrario sería esforzarnos hasta el extremo para asegurarnos de que nadie nos vea. Y estamos demasiado orgullosos el uno del otro como para llegar a eso”.

Leer más en Infobae

Taylor Swift takes a sip of her drink after Jo Koy's joke about her at the #GoldenGlobes.

"The big difference between the Golden Globes and the NFL? At the Golden Globes, we have fewer camera shots of Taylor Swift." pic.twitter.com/d2TDVcUGv5

— Variety (@Variety) January 8, 2024