Raúl Ochoa Cuenca: Arte de calle o Street Art

Continuando con una serie de trabajos dedicados a la cultura, hoy pasado un día de la fiesta de la religión católica conocida como la celebración de la llegada de los magos de Oriente por el nacimiento de Jesús de Nazaret, propongo una breve recolección de ideas y de conceptos sobre una forma de arte, el cual viene definido como “una manifestación de la actividad humana, mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros”, y al final de la lectura, podremos ver en idioma castellano la película Exit Through the Gift Shop, (en castellano) dirigida por el artista de Street Art, Robin Baskyn, exponente del arte que hoy analizamos.

En esta oportunidad trataremos de ver una manifestación, la cual para algunos la consideran como un arte nuevo, no obstante que son imágenes las cuales observamos todos los días sin importar ni el lugar, ni la hora, ni tampoco donde nos encontremos, ya que puede ser en nuestro barrio, en pleno centro de una gran metrópolis o simplemente en cualquier parte: es el Arte callejero o Street Art, el cual ahora también forma parte de muestras en galerías prestigiosas del mundo entero. Y no deja de tener gran importancia el preguntarnos desde cuándo, como seguramente apreciados lectores lo veremos más adelante. Es realmente la única manifestación artística, este arte de calle, que no conlleva ninguna relación con clases sociales, ni con estatutos académicos o culturales, ni aún menos con el poder adquisitivo de personas, individualmente o grupo, porque es eso, es cultura en su primer nivel como expresión humana, porque es un regalo a nuestro sentido de la vista y a nuestro cerebro, el cual recibe la belleza que hace que nuestro espíritu nos transmita la alegría de poder percibir la obra y la sensibilidad de este o de ese artista, muchas veces incomprendido y hasta maltratado y casi siempre desconocido.

Así propongoles apreciados lectores de visitar, primero la figura de un artista de este arte, posiblemente el más conocido y afamado mundialmente por su obra, pero al mismo tiempo quien su identidad continúa siendo una incógnita. Se trata de un artista conocido bajo el seudónimo de Robbie Banksy, quien se cree que nació en la ciudad de Bristol, parte de la región conocida como el South West England. Este artista que mantiene en secreto absoluto su identidad, participó como director en la película “ Exit Through the Gift Shop” en el año 2010, teniendo como argumento la vida azarosa de un inmigrante, este también un exponente del arte callejero.

Esta película causó gran controversia y fue motivo de la crítica. Así vemos como el sitio americano Entertainment Weekly afirmó que este film “es una sala de espejos extraordinaria, que mira que es lo que sucede cuando la fama artística global se convierte en anónima, los artistas en objetos, y los fanáticos en artistas.”

Ahora después de haber presentado al autor de la imagen que hoy acompaño, comparto el concepto de estas manifestaciones de la sublimidad del ser humano, valiéndome de una nota aparecida en el órgano de difusión de la Unesco, donde afirmaba que definitivamente es el arte de la calle, el Street Art, que durante mucho tiempo se consideró una forma artística marginal que representa hoy una corriente importante, democratizando el acceso al arte e induce nuevas dinámicas sociales y económicas en los ámbitos urbanos.

Es usual y popular que este arte sea un instrumento de protestas. Obras de real y verdadero arte se plasman de la noche a la mañana, entre gallos y medianoche, ante el peligro que esos artistas de la calle corren, de caer en las garras de criminales torturadores y lacayos al servicio de malvados regímenes, como es el caso de lo que ocurre en países como Cuba y Venezuela, ante sus paupérrimas realidades económico, sociales y de represión política.

Cuando hablamos de arte callejero, arte urbano o Street art, nos referimos a las técnicas informales de expresión artística que se dan en la calle de manera libre, a veces incluso ilegal, usualmente en las grandes ciudades.

El arte callejero se maneja con un muy fino hilo que está entre la expresión estética, política o social, con el vandalismo y otras formas de intervención ilegal de la fachada pública de las ciudades. Veamos apreciados lectores si podremos responder una pregunta y la cual todos nos hacemos, ¿es el Street Art, el arte de la calle, una manifestación que nace solo en nuestros días ? ¿ Entonces es contemporánea? Pareciera muy difícil de determinar cuándo y dónde nació el arte urbano, pues un buen número de historiadores sostienen que es tan viejo como la humanidad misma. Las imágenes que en la prehistoria se tallaban en las cavernas, hoy día adornan las paredes de las metrópolis para algunos es exactamente eso, Street Art.

Algunos de los ejemplos más antiguos de estas pinturas datan del año 79 a.C, las podemos ver en la ciudad imperial de Pompeya. En junio del año 2023, arqueólogos descubrieron el dibujo de una especie de “pizza” en un antiguo mural de Pompeya. Esta pintura, muy bien conservada, fue hallada en una casa de esa antigua ciudad, calculando que este dibujo de “ Street Art “ o arte callejero pueda tener más de 2.000 años de antigüedad

Es en pleno siglo XX cuando estas manifestaciones artísticas se hacen populares en buena parte del mundo fundamentalmente occidental, incluyendo algunos países del oriente. El término Street Art surge a finales de los años del siglo pasado, también llamado en ese momento, graffitti y algunos casos vistos despectivamente, para identificar una serie de expresiones manuales de gran variedad, usualmente anónimas que empezaron a inundar las grandes ciudades de Occidente.

Podríamos concluir afirmando que el arte de calle es una demostración de esa necesidad primaria de la humanidad: la libertad de expresión, cualquiera en sus modos o formas.

Raúl Ochoa Cuenca, trabajo actualizado en Anfi del Mar el 7 de enero del año 2024.

Exit Through the Gift Shop, la película completa en español. Duración 1 hora y 22 minutos

Fuentes: El arte de la calle, National Geographic, Autores varios. El arte callejero de la Unesco. Unesco.org. Elpais.es (1)https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151211_bansky_grafiti_steve_jobs_calais_aw