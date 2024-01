Estas son las tablas salariales de los docentes de educación primaria en Venezuela

Posteado en: Actualidad, Economía, Nacionales

La Federación Venezolana de Maestros (FVM) convocó a una protesta nacional para este 15 de enero, cuando espera que miles de docentes se manifiesten en todo el país para exigir al Gobierno el aumento de los salarios y el cumplimiento de beneficios acordados en las contrataciones colectivas.

Por bancaynegocios.com

Ante ello, el economista y profesor universitario, Leonardo Vera, publicó en sus redes sociales las tablas salariales de los docentes de educación primaria en Venezuela.

Un docente I que trabaja 40 horas semanales percibe Bs. 329,85 o US$ 9,15 al mes, mientras que un TSU no docente gana Bs. 307,61 o US$ 8,53, al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

Por su parte, un bachiller no docente obtiene mensual Bs. 264,69 o US$ 7,34 y un docente VI cobra Bs. 450,70 o US$ 12,50.

Salario de docentes con más de 50 horas a la semana

Un docente VI cobra mensualmente Bs. 600,89 o US$ 16,67 por trabajar 53,33 horas a la semana, mientras que un bachiller docente gana Bs. 383,23 o US$ 10,63.

Igualmente, un TSU no docente percibe Bs. 410,12 o US$ 11,37 al mes y un docente III obtiene Bs. 479 o US$ 13,29.

Leonardo Vera precisó que los educadores son «los que tienen la enorme responsabilidad de enseñar a los niños a leer, escribir y a hacer las primeras operaciones aritméticas. También siembran valores, como el respecto y la convivencia».