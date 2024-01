Biden destinará millones en fondos para acceso a internet en Carolina del Norte (VIDEO)

La visita del presidente Joe Biden a Raleigh el jueves viene acompañada de un anuncio que, según la Casa Blanca, beneficiará a 16,000 hogares y empresas y traerá cientos de empleos al estado.

Por The News Observer

“Hoy el presidente viaja al área de Raleigh para anunciar $82 millones en nuevas inversiones del Plan de Rescate Estadounidense que expandirá Internet de alta velocidad confiable y asequible a otros 20.000 habitantes de Carolina del Norte”, dijo la subsecretaria principal de prensa Olivia Dalton. “Uno de cada tres habitantes de Carolina del Norte vive en una zona rural, por lo que existe una gran división entre las comunidades de todo el estado en términos de acceso a Internet”.

La ley de ayuda para la pandemia conocida como Plan de Rescate Estadounidense, que Biden defendió, fue aprobada por el Congreso en 2021. Dalton aseguró que el dinero que se anuncia pagará el cable de fibra óptica y aseguró que el trabajo ya está en marcha para colocar la fibra, por lo que los efectos deben sentirse rápidamente.

Al comienzo de su mandato, Biden puso en marcha medidas para cerrar la brecha digital que incluían un plan de 100.000 millones de dólares para llevar Internet a las comunidades rurales sin acceso y proporcionar Internet asequible a personas con bajos ingresos.

“Cuando asumió el cargo en medio de la pandemia, quedó muy claro para todos en todo el país que Internet ya no era un lujo”, dijo Dalton. “Era un requisito para la vida diaria, ya seas estudiante, empleado o simplemente alguien que necesita estar en contacto con proveedores de atención médica u otros servicios”.

Durante su visita al Centro Comunitario Abbotts Creek de Raleigh, alrededor de las 2 pm del jueves, Biden habló durante poco más de 20 minutos sobre la importancia del acceso a Internet y otras infraestructuras.

“Internet de alta velocidad ya no es un lujo, es una necesidad absoluta”, expresó Biden.

El gobernador Roy Cooper, la auditora estatal Jessica Holmes y varios legisladores estatales se unieron a Biden en el evento.

Pero no todos están entusiasmados con la visita del presidente. Un grupo que quiere un alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamas anunció planes para protestar contra Biden, y los republicanos criticaron el desempeño del presidente demócrata en materia de economía.

“Esta visita es un intento desesperado de revertir un índice de aprobación bajo en 15 años”, manifestó el líder republicano del Senado, Phil Berger, en un comunicado de prensa el jueves antes de la visita del presidente.

Dalton dijo que Biden vio el impacto del acceso deficiente a Internet en las familias mientras hacía campaña en todo el país en 2020 y escuchó a familias hablar de conducir hasta su McDonald’s local y sentarse en el estacionamiento solo para que sus hijos pudieran acceder a sus tareas escolares en línea.

Muchas familias de Carolina del Norte informaron haber sentido los efectos de una Internet de mala calidad durante la pandemia. El Charlotte Observer informó anteriormente sobre la familia Lennon en Orrum, que no podía completar una clase en línea sin que su maestro se congelara. Cinco compañías diferentes de Internet de banda ancha les dijeron que el servicio no estaba disponible en su comunidad, informó The Observer.

BIDEN: "How many of you spent time in the McDonald's parking lots tapping into their internet so you could do the homework with your kid?" pic.twitter.com/v7f1TNQ9I6

— Breaking911 (@Breaking911) January 18, 2024