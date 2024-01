El Reloj del Juicio Final se mantiene a 90 segundos del apocalipsis

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El Reloj del Juicio Final, una herramienta simbólica creada por científicos para visualizar la probabilidad de que la humanidad desaparezca, se encuentra por segundo año consecutivo a 90 segundos de la medianoche, muy cerca de su hora final, debido a la guerra de Ucrania y la crisis climática.

Las agujas del reloj fueron colocadas este martes en Washington por el Boletín de los Científicos Atómicos, una organización que se encarga de gestionar esta herramienta desde su creación en 1947.

En 2023, los científicos decidieron rebajar de 100 a 90 los segundos restantes para el apocalipsis, los más cerca que el reloj había estado nunca de marcar su hora final, y este año optaron por mantener la misma hora.

Today, the Bulletin’s Science and Security Board once again sets the #DoomsdayClock at 90 seconds to midnight.

Humanity continues to face an unprecedented level of danger.

Read the full statement: https://t.co/PowB7RkzXw pic.twitter.com/aRyF2ZX3wB

— Bulletin of the Atomic Scientists (@BulletinAtomic) January 23, 2024