Saltó del OnlyFans al cuadrilátero: sexy mamacita protagonizó fulminante nocaut en boxeo (VIDEO)

El peso medio de Misfits Boxing tiene una nueva campeona, después que Elle ‘Baby Bomber’ Brooke venciera con nocaut fulminante en el tercer asalto a AJ Bunker.

Por: El Diario NY

Brooke una modelo de contenido sin censura para adultos en OnlyFans conectó una demoledora derecha que derribó a la exconcursante de ‘La Isla de las Tentaciones’ en el Misfits Boxing 12.

? ??? ??? ??? ?

A monster right hand from @holdthatelle stops AJ Bunker and crowns her the new champ ?#XSeries012 | @MisfitsBoxing pic.twitter.com/1FyVJxDOrG

— MF & DAZN X Series (@MF_DAZNXSeries) January 20, 2024