¡De espanto!, una bebé murió luego de que un médico saltara sobre la barriga de la madre durante el parto

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Un brutal caso de violencia obstétrica causó una fuerte conmoción en Serbia. Detuvieron a un ginecólogo del hospital de la ciudad de Sremska Mitrovica luego de que una mujer romaní lo acusara de insultarla y “saltar sobre su estómago” durante el parto, lo que terminó por provocar la muerte de la beba.

Por: TN

Comienza el 2024 bien informado con nuestro Newsletter ¡Suscríbete gratis!

Según la autopsia, la pequeña Elena murió “por un parto violento” y“debido a una asfixia perinatal grave del feto y una aspiración masiva de meconio”, lo que le provocó un “neumotórax bilateral y hemorragia suprarrenal bilateral”. Además, la pericia forense confirmó la “existencia de un hematoma subgaleal”, según indicó el media Vijesti.

Tras conocerse el resultado de la autopsia, la mamá dijo que no descansará hasta conseguir Justicia. “No pararé hasta que se haga justicia y el médico sea castigado. No tengo fuerzas, no me siento bien, pero no me rendiré”, dijo Mihajlovi? al sitio Nova.

El médico, identificado como MM, fue finalmente detenido bajo la acusación de poner en peligro la salud de una persona, confirmó la policía, y se encuentra bajo custodia.

Decenas de mujeres protestaron frente al hospital con pancartas que decían “Hospitales, no mataderos” y cientos de mujeres denunciaron en las redes haber sido víctimas de violencia obstétrica. Según el Sarajevo Times, otra mujer, Jelana Ivkovi? dijo durante la protesta que ella también fue víctima del médico MM, y que su hijo murió poco después del parto en noviembre de 2022.

Puedes leer la nota completa en TN