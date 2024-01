El régimen cubano quiere obligar a una presa política a abortar contra su voluntad

Posteado en: Actualidad, Internacionales

La Seguridad del Estado del régimen cubano está obligando a la presa política Lisdany Rodríguez Isaac a abortar en contra de su voluntad. Así lo confirmó a Prisoners Defenders su madre, Bárbara Isaac Roque, quien aseguró que la joven tiene casi siete semanas de embarazo.

Por Cubanet

Comienza el 2024 bien informado con nuestro Newsletter ¡Suscríbete gratis!

“Está embarazada. Tiene seis semanas, casi siete. Y no le están dando buen alimento allí. No hay comida allí, no medicamentos, no hay nada”, denunció la madre de la presa política.

Ante esa situación, la Seguridad del Estado está presionando a la reclusa para que aborte.

“Ahora la Seguridad del Estado la quiere obligar a que se saque el niño. Ella me dijo que ella no quiere sacarse el niño. Ella se siente muy mal. No hay gravinol para los mareos. No tiene medicamento ninguno allá adentro. No la están atendiendo, porque quieren obligarla a que se lo saquen”.

Bárbara Isaac Roque declaró, además, que su hija teme por su vida.

“Ella teme por su vida, que le obliguen a sacárselo y que le pase algo. Y yo también temo por la vida de ella”, agregó.

El 15 de julio de 2021, las autoridades detuvieron a Lisdany Rodríguez Isaac y a su hermana, Lisdiani, por su participación pacífica en protestas el 11J. Ambas fueron acusadas de desorden público, desobediencia y agresión.

En septiembre de 2021 se informó que las manifestantes habían sido sentenciadas a diez años de prisión; sin embargo, informes adicionales de enero de 2022 indicaron que estaban siendo juzgadas y que no habían sido sentenciadas oficialmente. En marzo de 2022, se informó que había recibido una condena de ocho años de prisión.

Ambas presas políticas miembros de la Asociación de Yorubas Libres de Cuba (Asociación de Yorubas Libres de Cuba), una comunidad de santería independiente.

Lea más en Cubanet