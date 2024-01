Con tecnología memory foam: On the Way se posiciona con éxito en Venezuela 

Posteado en: Titulares

Con líneas de diseño de zapatos deportivos orientadas a toda la familia, On the Way (OTW) llega al mercado venezolano para fortalecer ese espíritu deportivo y cómodo en cada pisada.

Las creaciones de OTW apuestan por la versatilidad y el confort para ejercicios como actividades cotidianas.

Uno de los voceros de la firma y director de la tienda multimarca Planeta Sports, Rafael Herrera, comentó que “la expectativa de la tienda con On the Way es cumplir con la aceptación del público, porque es un producto de alta calidad que viene a cubrir un nicho de corredores y deportistas aficionados. El horizonte de la marca es alto y se está trabajando para crear en conjunto nuevas líneas innovadoras y expandirlas en otras categorías”.

Cada modelo ofrece la tecnología memory foam, la cual es ligera y confortable que reduce el peso del calzado, ya sea para realizar running, ejercicios outdoor o lifestyle, porque On the Way siempre te acompaña. Viva Supercentro, tiendas Balú y Planeta Sports son las tiendas donde se podrá encontrar cada uno de los diseños en Caracas y a nivel nacional.

La marca traerá este 2024 una línea de calzado para niños y la implementación de nuevos modelos, sin dejar de lado esa versatilidad y confort que los definen.

@onthewayvzla