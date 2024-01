Yasiel Puig lamenta ataque que ha recibido de la prensa en EEUU por golpiza que protagonizó en Venezuela

El jugador de béisbol Yasiel Puig ha expresado su pesar por el trato que ha recibido de la prensa estadounidense después de verse involucrado en una pelea en Venezuela.

lapatilla.com

Según el exgrandeliga, él estaba tratando de controlar la trifulca después de un cuadrangular de Maikel García, cuando fue golpeado en la cabeza sin previo aviso.

Insistió que a pesar de que su agente ha mostrado videos que demuestran que no fue él quien inició la pelea, los medios de comunicación estadounidenses continúan difundiendo un clip que sugiere lo contrario.

“Ya no sé qué hacer, no hago nada, mantengo a todos tranquilos y de la nada me golpean en la cabeza. Pero mi agente muestra todos los videos y aún así veo que lo que muestran en EE. UU. de alguna manera es que yo comienzo la pelea, lo cual no es cierto”, escribió en la red social X.

Thanks you sir. I no know what to do anymore- I do nothing, I keep everyone calm and from nowhere I get hit in head. But my agent shows all videos and yet I see now what they show back in USA somehow is me starting fight which is not true. I play today, i no get punished because… https://t.co/tMJcQQF2N3

— Yasiel Puig (@YasielPuig) January 26, 2024