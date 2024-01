The Green Lady, la neoyorquina que se viste de verde desde hace más de 20 años y es VIRAL en redes

Posteado en: Curiosidades, Titulares, USA

Elizabeth Sweetheart, mejor conocida como “The Green Lady” de Brooklyn, es una artista e influencer que se hizo altamente popular en las redes sociales cuando contó que se viste de verde desde hace 20 años. Pero eso no es todo: todo es de este color en la vida de Elizabeth, desde los muebles de su casa hasta su pelo.

Por TN

La mujer creció con su familia en Nueva Escocia, una ciudad canadiense donde todo el tiempo llueve. Allí fue donde Sweetheart decidió que quería ser artista y empezó a utilizar el color verde como el centro de su arte. Poco tiempo después, recibió una invitación de su padre para conocer Florida.

“Creen que es bastante verde. Para mí, no lo es. No era solo siempre todo verde. Ahora estoy bastante verde”, dijo Sweetheart en una ocasión. Además, agregó: “Todo es verde en mi vida. Compré un mueble verde, y luego mis cubiertos verdes, y luego todos los accesorios. Incluso he pintado la puerta de casa verde. Si encuentro que algo me gusta mucho en cuanto a la ropa y lo que me pongo, lo hago verde”.

Todo comenzó cuando se fue de viaje con su padre al estado de Florida. Como muestra de alegría y agradecimiento por la invitación que le había hecho su papá, la mujer empezó a pintar varias cosas de verde. “A partir de ese momento, empecé añadiendo pequeños trozos de verde, porque era como un día de suerte que papá me pidió que fuera a visitarlo”.

En las redes sociales, The Green Lady tiene poco más de 460 mil seguidores de alrededor del mundo. Mucha gente la reconoce por la calle e incluso le piden selfies.

“Cuando uno es joven, tiende a pensar que se ve bien de negro. A medida que envejece, se da cuenta de que el color es tan divertido”, dijo Sweetheart y aseguró que va a seguir vistiéndose de verde lo que le quede de vida porque “es un color muy positivo”.

