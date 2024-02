Modelo de OnlyFans confesó haber tenido relaciones con tres jugadores de la Premier League: “Me decepcionaron”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La italiana Paola Saulino declaró que el 98% de los futbolistas son infieles y señaló cómo la suelen contactar a través de sus redes sociales

El escándalo amoroso ocurrido con Kyle Walker generó un sismo en la Premier League porque el defensor del Manchester City se separó de su pareja y madre de sus tres hijos sumado a uno que está por nacer, Annie Kilner, después del descubrimiento de su infidelidad con Lauryn Goodman, con quien tuvo dos niños, uno de ellos de manera extramatrimonial.

Prepárate para carnaval con la mejor información ¡Suscríbete gratis!

Por Infobae

Esto generó un sinfín de críticas para el lateral derecho del vigente campeón de la Champions League, pero estaría lejos de tratarse de una excepción a la regla ya que la modelo italiana, Paola Saulino, realizó una fuerte acusación para el ambiente del fútbol en una entrevista reproducida por el periodista Liam McInerney en el diario británico Daily Star: “Tuve sexo con tres jugadores de la Premier League que luego descubrí que estaban comprometidos o casados. Me decepcionaron, pero que quede siempre claro que yo también tuve una relación con ellos, la diferencia está en la madurez”.

La confesa hincha del Napoli no reveló los nombres de los hombres con los que tuvo estos encuentros, pero detalló cómo la ubican mediante sus redes sociales, donde es seguida por más de 233.000 personas: “Muchos futbolistas me contactan a través de mensajes privados en Instagram, incluso con un simple ‘hola’ para iniciar la conversación”.

“¡Amo a los hombres y los amo muchísimo! Pero tienen muchos defectos. Como mujer he decidido amar y quedarme con los hombres pero no intentar cambiarlos y nunca espero que ninguno de ellos mejore o actúe de manera diferente”, declaró. Y agregó: “Tomo lo que son los hombres y no por lo que imagino que son y no me engaño. Vivo el presente si me gusta y si algo no me gusta, lo dejo y ni siquiera doy las explicaciones si no son capaces de entenderlas”.

Saulino se catapultó a la fama en 2016, cuando en Italia se votó un referéndum por las reformas constitucionales propuestas por el anterior primer ministro Matteo Renzi. Ella prometió “favores sexuales” a los votantes que rechazaran la iniciativa y el “no” ganó la votación. “Más tarde se embarcó en una gira de sexo oral”, añadió el periódico. Además, fue noticia cuando asistió a un partido del Napoli desnuda, únicamente recubierta con pintura corporal, después de ganar la Serie A en la última temporada.

La pareja de un campeón de MotoGP, según reveló el matutino, utilizó sus antecedentes para expresarse sobre la situación de Walker: “Definitivamente simpatizo con él porque el 98% de los futbolistas hacen esto, tal vez sin crear una vida paralela, pero es muy fácil tener dos o tres esposas e hijos dispersos”. “No me sorprende lo que hizo. Sinceramente creo que la traición es algo muy natural en la vida. ¿Qué ocurre? Quizás la traición simplemente tenga mala fama pero es normal que podamos desear otras cosas en la vida. ¿Por qué no debería ser lo mismo en el amor?”.

“¿Y como futbolista que tiene tantas oportunidades de tener tantas chicas, diferentes cada día si quiere, y se quedó con su amor de la infancia? Es increíble para mí. Es una historia romántica pero seamos sinceros, es muy difícil confiar en un futbolista. Están mimados y todo está hecho por ellos”, sentenció.

Leer más en Infobae