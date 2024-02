FOTOS del “antes y después” de Gracie Bon, la modelo con las curvas más voluptuosas de las redes

Posteado en: Sexys

La modelo panameña Gracie Bon se confesó en redes sociales esta semana para expresar el duro camino que tuvo que pasar para aceptarse y mejorar su estado de salud y su atractivo físico.

Luego de viralizarse durante semanas por su llamativa retaguardia, que ella misma dice que no cabe en los asientos de los aviones, ahora la joven ha dejado ver un poco más su faceta íntima y humana.

“Aceptando mi viaje: Todo comenzó amando mi cuerpo de 300 libras. Y aun así muchos me dicen: ‘pero si te hubiera encantado, te hubieras quedado así y no habrías cambiado nada de ti’. La verdad es que amaba tanto mi cuerpo que quise cuidarlo y decidí salvarme, no me gustaba el dolor de rodilla, no poder respirar correctamente, ni el rechazo de mi expareja en ese momento, así que hice todo lo posible para perder peso”, comentó Gracie en una publicación de Instagram.

“Después de perder peso, eliminé parte de la piel sobrante mediante cirugías. No me conformé con ser joven y quejarme de mis defectos; no soy una hipócrita que te diga que todo debe seguir igual para ser feliz y que cuerpo positivo es permanecer como estás. Haz lo que sea mejor para ti y lo que te haga realmente feliz, no trates de ajustarte a los estándares de nadie, crea el tuyo en su lugar. Se necesita mucho tiempo para comprender que la belleza está sólo detrás de tus ojos y amo todas las hermosas versiones de mí misma”, agregó la modelo.

Por último, Gracie advirtió que “ser flaco no te hace saludable; ni siquiera estar en forma te hace superior… todos tenemos nuestros tiempos, procesos y nadie conoce la condición o estado de salud de una persona con sobrepeso. Cada viaje es único. Muestre siempre amor y empatía hacia los demás, todos están librando una batalla que quizás no comprenda”.