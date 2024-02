Alicia Machado sobre su ruptura con Cristian Estrada: Estoy vieja para soportar

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Es de conocimiento público que Alicia Machado mantuvo una relación con Christian Estrada la cual inició en julio del año pasado. Si bien hubo una ruptura, el romance terminó definitivamente el pasado enero. Sin embargo, el modelo mencionó un posible reencuentro amoroso que es desmentido por la ex Miss Universo.

Por People en Español

“No, no [habrá reconciliación]. Terminé mi relación con él a principios de año y ya, tan, tan”, aclaró Machado a los medios de comunicación. “Una relación es de dos. Yo terminé con él a principios de año; si él sigue en su relación, no sé porqué tiene una relación, no sé con quién tiene relación; así que es cuestión suya”.

De acuerdo con la actriz, hubo diferencias por la edad y situaciones que no está dispuesta a tolerar. “Cuando yo decido mostrarle a la gente con quien estoy saliendo es porque es alguien importante. Entonces, si lo fue para mí, y todo lo que pasó en mi relación se queda ahí, por respeto a ambos”, dijo.

Y agregó: “Soy una señora mayor; estoy mayor para estas cosas. Ya estoy vieja para eso”, advirtió. “Así como estoy vieja para salir con un hombre menor que yo, también estoy vieja para soportar algunas cosas, aunque nunca me arrepiento nada; nunca me arrepiento de ningún chocolate que me como”.

