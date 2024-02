Biden confesó a sus asesores de la Casa Blanca que la clave para un matrimonio exitoso es el “buen sexo”

Posteado en: Internacionales, Titulares

Los números de las encuestas del presidente estadounidense Joe Biden pueden ser fríos, pero su libido seguro que está caliente. Al comandante en jefe de 81 años le gusta decir a sus ayudantes en el Ala Oeste que la clave para un matrimonio exitoso es el “buen sexo”, según un nuevo libro.

Por Josh Christenson | New York Post

Es solo parte de las formas lujuriosas del líder del mundo libre, según el revelador “American Woman: The Transformation of the Modern First Lady, From Hillary Clinton to Jill Biden” (La mujer estadounidense: la transformación de la primera dama moderna, de Hillary Clinton a Jill Biden) de la escritora del New York Times Katie Rogers. Relata numerosos casos a lo largo de los años en los que Biden creó momentos incómodos al opinar públicamente sobre sus inclinaciones.

El libro, que se publicará el martes, también comparte los relatos contradictorios del romance relámpago de la pareja en la década de 1970 tras la muerte de la primera esposa de Biden y detalles íntimos sobre su matrimonio de casi medio siglo con Jill.

Durante sus años en el Senado de EE.UU., el político de Delaware a veces ponía a su personal en una situación incómoda cuando se le pedía que respondiera a los comentarios subidos de tono, pero desde que ganó las elecciones de 2020 ha “reprimido sus declaraciones públicas en el dormitorio”, señala Rogers.

Sin embargo, a veces todavía le dice al personal de la Casa Blanca sobre sus sentimientos sobre la importancia del “buen sexo” para un matrimonio feliz, dice el libro, “para disgusto de su esposa”.

Biden también habló efusivamente “sobre la conexión sexual y emocional que él y [su primera esposa] Neilia compartían”, a la revista Washingtonian en una entrevista de 1974, relata el libro, mientras buscaba un compañero de vida tras la trágica muerte de su esposa y la muerte de su hija Naomi, de un año, en un accidente automovilístico dos años antes.

“Tenía el mejor cuerpo de cualquier mujer que haya visto en mi vida. Se ve mejor que una conejita de Playboy, ¿no?”, le dijo a la periodista Kitty Kelley en el perfil, alardeando de cómo logró que cambiara su registro de partido de republicano a demócrata y ella lo impulsó en su exitosa campaña al Senado.

