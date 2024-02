En video: el momento en que fuerzas rusas asaltan la casa de un hombre que escribió “Putin mató a Navalni” en redes sociales

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Las fuerzas especiales rusas que derribaron la puerta del apartamento de un hombre ruso escribieron “Putin mató a Navalny” en su página de redes sociales hace unos días.

lapatilla.com

“Se trata de fuerzas especiales derribando la puerta de un ciudadano ruso que escribió “Putin mató a Navalny” en las redes sociales.

Si a personas como Elon Musk o Tucker Carlson no les importa que los rusos comunes y corrientes no tengan derecho a la libertad de expresión, entonces no les importará que se la quiten a USTED. El único discurso que quieren proteger es SU discurso, que sirve para empoderar a los fascistas del mundo”, escribió el usuario Jake Broe junto al video que se ha viralizado en las últimas horas.

These are special forces breaking down the door of a Russian citizen who wrote "Putin killed Navalny" on social media.

If people like Elon Musk or Tucker Carlson don't care that ordinary Russians have no right to free speech, then they won't care when it is taken away from YOU.… pic.twitter.com/ErhYi7zhgb

— Jake Broe (@RealJakeBroe) February 22, 2024