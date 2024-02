“Me gustaría tener la experiencia de vivir un Mundial”: Pep Guardiola quiere dirigir a una selección

Posteado en: Deportes, Titulares

El español Pep Guardiola podría ser considerado como el director técnico más ganador de la historia, ya que en todo equipo que ha dirigido ha logrado al menos un título. Sin embargo, el exitoso catalán aún tiene metas por tachar en el fútbol.

Por: El Diario NY

En una entrevista concedida a ESPN, Guardiola reveló que dirigir a una selección sería su próximo reto luego de concluir su contrato con el Manchester City de la Premier League Inglaterra.

“Cuando comencé, no pensaba en ganar ligas, en ser campeón de la Champions League. Pensaba: si tengo trabajo, está bien. Me gustaría tener la experiencia de vivir un Mundial, una Eurocopa, una Copa América, lo que sea. Me gustaría vivir esto. No sé cuándo, dentro de cinco, 10 ó 15 años, pero me gustaría jugar un Mundial como entrenador”, reveló el estratega.

Pep tiene contrato con los “Sky Blues” hasta junio de 2025, pero tiene claro que en el futuro cercano le gustaría tomar una selección: “Para trabajar en una selección, te tienen que querer y contratar, como pasa con los clubes. No sé quién me quiere para trabajar en una selección”, apuntó Pep.

