Donald Trump: Los migrantes están matando a Estados Unidos

Donald Trump acusó este sábado a los migrantes de estar “matando” a Estados Unidos y prometió de nuevo que si gana las elecciones de noviembre pondrá fin a la “invasión” con una deportación masiva.

“Será la deportación más grande en la historia de nuestro país y no tenemos otra opción. No es nada agradable decirlo y odio decirlo. Esos payasos de los medios dirán: ‘Oh, es tan malo’. Él es… No, no. Están matando a nuestra gente. Están matando a nuestro país, están matando a nuestra gente, no tenemos otra opción”, afirmó durante una convención ultraconservadora cerca de Washington.

La crisis migratoria es uno de los temas centrales de la campaña para los comicios que disputarán probablemente Trump, de 77 años, y el presidente demócrata Joe Biden, de 81, a quien los conservadores acusan de no hacer lo suficiente para remediarla.

El expresidente hizo un paralelismo entre los migrantes y la delincuencia, partiendo de un caso ocurrido hace unos días en Nueva York.

“Crimen migrante”

“Tomó más tiempo de lo que pensaba pero lo predije. Se llama crimen migrante”, afirmó citando un término acuñado por él. “Es mucho más mortal de lo que nadie pensaba. De hecho se pelearán a puñetazos con la policía en medio de la calle”, añadió.

“Va a ser más grave que los delitos violentos y los delitos tal como los conocíamos, porque tenemos millones y millones de personas, y provienen de prisiones y cárceles”, afirmó agitando de nuevo el miedo al migrante.

Provienen “de instituciones mentales y manicomios. No, no son lo mismo. Un manicomio es una institución mental con esteroides, ¿vale? Es ‘El silencio de los inocentes’, ¿vale? Tú lo sabes. ¡Hannibal Lecter! Todos están siendo depositados en nuestro país”, dijo.

Hannibal Lecter es el psicópata de ficción más famoso de la gran pantalla, gracias a la película “El silencio de los inocentes”.

Trump, quien ya dijo que los migrantes “envenenan la sangre del país”, lo que le valió comparaciones con Adolf Hitler, es partidario de reanudar la construcción del muro en la frontera con México y de los llamados Protocolos de Protección al Migrante (conocidos como “Quédate en México” o MPP).

El exmagnate prometió abordar el problema a su regreso a la Casa Blanca, tomando medidas “tan draconianas como sea necesario” para frenar los cruces fronterizos de migrantes y solicitantes de asilo.

“Una pesadilla”

Según él, con la llegada de Biden al poder el país se ha convertido en una “pesadilla”.

“Un voto a Trump es tu billete de vuelta a la libertad y tu pasaporte para salir de la tiranía”, dijo, aclamado por cientos de seguidores con gorras rojas.

Bajo el gobierno demócrata, “Estados Unidos es una pesadilla”, afirmó en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), celebrada en los suburbios de Washington.

Trump despertó la risa del público imitando a Biden, al que describe como “una amenaza para la democracia” y un presidente “rodeado de fascistas”.

Y les prometió que el 5 de noviembre, día de las elecciones, sería para ellos el “día de la liberación”.

Su discurso estuvo marcado por una retórica tan amarga como siempre, haciendo numerosas referencias a una democracia estadounidense al borde del colapso.

“Todo en nuestro país va a funcionar correctamente. De nuevo, va a funcionar. Vamos a ser respetados en todo el mundo”, aseguró Trump, quien confía en ser reelegido.

Acto seguido, puso rumbo a Carolina del Sur, donde se celebra una nueva etapa de las primarias de su partido.

