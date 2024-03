Dramático rescate en EEUU: un camión quedó colgando de un puente (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

En un angustiante incidente ocurrido en Louisville, Kentucky (Estados Unidos), un camión de la compañía de distribución de alimentos Sysco estuvo a punto de precipitarse al Río Ohio tras atravesar el guardarrail del Puente Clark Memorial. El accidente, que se reportó alrededor de las 12:15 horas locales del viernes, movilizó a los servicios de emergencia para efectuar un rescate dramático.

KEVIN MORENO

Según Fox News, el vehículo pesado se desplazaba en dirección norte cuando cruzó las líneas de tráfico opuestas e impactó contra la barrera de protección del puente.

La rápida intervención de los bomberos de Louisville fue crucial para evitar una tragedia mayor. En una operación que captó la atención de los medios, un rescatista fue bajado desde un camión de escalera hasta el lado del conductor del camión para proceder con el rescate del conductor, quien, afortunadamente, resultó ileso. Este suceso no solo puso a prueba la capacidad y preparación de los equipos de emergencia locales sino que también subrayó la importancia de las medidas de seguridad en infraestructuras críticas.

La empresa Sysco no tardó en expresar su gratitud hacia los equipos de rescate. “Sysco está enormemente agradecida con los servicios de rescate y la policía que resolvieron rápidamente y con seguridad el accidente en el Puente Clark Memorial hoy”, fue la declaración de un portavoz de la compañía. Adicionalmente, reafirmaron su compromiso con la seguridad, tanto de sus empleados como en las operaciones diarias, y confirmaron su cooperación con las autoridades en la investigación del incidente.

El tráiler, que se mantuvo suspendido y evitó caer al agua gracias a quedar enganchado en las vigas del puente, junto con la cabina que permaneció intacta, provocó que el puente se cerrara al tráfico mientras se desarrollaban las labores de rescate y retirada del vehículo. Las autoridades señalaron que el siniestro fue resultado de una colisión vehicular, lo que llevó al camión a desviarse de su carril y terminar en su precaria posición.

MORE FOOTAGE: Absolutely insane rescue of the driver from a semi-truck which was hanging over the Ohio River on the Clark Memorial Bridge, after getting into a collision.pic.twitter.com/Sh0IKDnDf9

— Breaking911 (@Breaking911) March 1, 2024