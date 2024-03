Jeremías se instala en el corazón de su público con “Lo que me das”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

“‘Lo Que Me Das’” tiene algo que a mí me hipnotiza y que no he logrado descifrar qué es, debe ser por eso que la elegí. Tengo tanto tiempo sin sacar música y tengo tantas canciones escritas, que cualquiera es la correcta para comenzar. Lo importante es comenzar de nuevo este camino”, relata Jeremías (@jeremiasmusic), uno de los artistas venezolanos con una trayectoria importante dentro de la industria musical.

Su voz hizo historia en este país. Ahora, hará lo propio con su más reciente sencillo promocional: Una balada que lo define a la perfección como intérprete.

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

Rescatar el romanticismo es el objetivo de Jeremías con el single “Lo que me das”. Al respecto, afirma que “precisamente porque el mercado está saturado con otros géneros, me parece que la tengo muy fácil en esta oportunidad, incluso más fácil que hace años. No hay nadie haciendo lo que yo hago y hay un público allá afuera muy receptivo ante propuestas como la mía”.

La canción –escrita por el intérprete y producida por Andrés Saavedra- es, sin duda, una bocanada de aire fresco para cualquiera que la escuche. Es por ello que las expectativas están presentes. “Lo que quiero es compartir toda la música que pueda el resto de mi vida. Lo demás será una consecuencia natural de eso, así que también será bienvenido”.

El icónico cantautor viene de presentaciones, a casa llena, en los últimos meses, siendo estas el termómetro perfecto para todo lo que trae próximamente.

“Estoy muy agradecido y sorprendido, ya que la receptividad del público es una motivación muy grande para mí, esa energía me impulsa a seguir escribiendo y cantando. Traigo más música, más conciertos, más alegrías. La parte de mí que era un obstáculo hace años, ya no está. Ahora soy imparable”, finaliza con convicción.

Para conocer más del artista, no duden en seguirlo a través de sus redes sociales como @soyjeremiasmusic.