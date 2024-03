Modelo de Playboy dejó “en la calle” a Leonardo DiCaprio tras encuentro caliente

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

Tal parece que el encanto de Leonardo DiCaprio no ha sido suficiente para Hieke Konings, una modelo holandesa de Playboy de 22 años, que se ha confesado desilusionada del aclamado actor de Hollywood tras un encuentro cercano.

Andrea Meneses

La jornada transcurrió en un club nocturno, donde un intercambio de miradas entre Konings y DiCaprio desencadenó una noche llena de expectativas y sorpresas.

En una entrevista para la portada de la edición holandesa de Playboy, la modelo recordó la noche fallida en que conoció al ganador del Oscar de 49 años. Según su relato, el encuentro tuvo lugar en un club exclusivo al que sólo se puede acceder por invitación. “Lo vi sentado con su sudadera negra y su gorra negra y nos miramos a los ojos”, dijo.

Después de que su representante la acercara a la mesa de DiCaprio, tuvo la oportunidad de confrontar al actor sobre su fama de relacionarse exclusivamente con modelos menores de 25 años, a lo que le respondió que era “culpable”. Ambos compartieron un beso, que, para Konings, “no fue el mejor que he tenido”.

Sin pelos en la lengua, la joven europea describió el beso como “normal”, reconociendo que no fue tan placentero como ella habría esperado. Tras el encuentro en el club, Leo invitó a Hieke a acompañarlo a su casa, pero ella rechazó la oferta, ante el desconcierto del actor de Killers Of The Flower Moon.

“Reaccionó muy sorprendido. Por supuesto, no estaba acostumbrado. Cuando le dije que no le conocía lo suficiente, respondió con dulzura: ‘Lo respeto’”, confesó la modelo. Tras su negativa, añadió que DiCaprio no tuvo más remedio que dirigirse “a otra chica y se la llevó a casa”.

Como si no bastara con ello, lo que siguió en la entrevista fue una descripción menos favorecedora de DiCaprio por parte de Konings, basada en relatos de amigas que sí se habían acostado con él. “Leo es demasiado raro y demasiado viejo”, dijo la rubia. “Una amiga dijo que se dejaba los auriculares puestos durante el sexo porque no quería oírla. Y otra dijo que incluso le puso una almohada en la cabeza”, reveló.

Más detalles en INFOBAE