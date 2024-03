El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 2 de marzo de 2024

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries: ni para bien ni para mal, hoy las cosas suceden simplemente porque tienen que suceder. Aprovecha la situación para liberarte de ciertas personas y de romper círculos viciosos. Una sonrisa y buena actitud ante todo.

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

Tauro: el día estará un poco complicado. Situaciones por resolver por aquí y por allá, discusiones sin sentido con socios y colaboradores y muchas cosas por resolver, sin embargo ten presente que no hay nada que no puedas resolver, comenzando por tu interior.

Géminis: no prestes atención a otros. Últimamente has dado demasiada importancia a quienes te rodean. No necesitas que aprueben lo que haces, si les gusta bien y sino también. Tu sigue con lo tuyo.

Cáncer: altibajos emocionales producto de pensar demasiado. Te cuestionas todo y sin embargo no actúas. Has que las cosas sucedan, no te quedes esperando por la motivación. La disciplina es la clave.

Leo: recuerdos del pasado que alteran tu presente. Es posible que estés nostálgico y que extrañes a personas que deberían quedar en el ayer. Mira a tu alrededor y valora más a quienes son parte de tu aquí y tú ahora.

Virgo: estas justo adonde tus decisiones te han conducido y estarás adonde tus nuevas decisiones te lleven. ¿Que esperas para hacer un cambio?. No vale la pena amarrarse a lo que no se quiere ni se disfruta.

Libra: das un paso atrás y te das cuenta de lo mucho que tienes por hacer. A pesar de ser fin de semana te enfocas y dedicas a cumplir con tus responsabilidades. Adelantas un poco de trabajo y aprovechas el tiempo al máximo.

Escorpio: te das cuenta de lo mucho que han cambiado las cosas a tu alrededor, sin embargo tú continúas exactamente igual. Estás en tu zona de confort, pero ¿en realidad estás tan cómodo como piensas? Solo tú tienes la respuesta.

Sagitario: podrías sentirte un poco agobiado por los problemas. En lugar de buscar soluciones te quejas y lamentas. Quieres un cambio, pero no haces nada por lograrlo. Una persona te extiende la mano, agradécelo pero no pretendas que te solucione la vida.

Capricornio: una persona te enfrenta y pretende imponer sus ideas. Te sientes molesto e invadido, pero te recomendamos no reaccionar. No hagas nada, que cada uno haga lo que le parezca, porque al final prevalecerá el que tiene la razón. El resto caerá por su propio peso.

Acuario: estás un poco nervioso y cansado. Es posible que te exijas más de lo que estás dispuesto a dar, o incluso, más allá de lo que deberías dar. Impone límites, los resultados serán más que favorecedores. Trabaja en tu salud mental y emocional.

Piscis: la comunicación está difícil. Hay personas que se convierten en una piedra en el camino y con quienes razonar es imposible, sin embargo, en esta oportunidad, necesitas ser firme y demostrar que nadie puede imponer que hagas algo que va contra ti mismo, porque tienes el control de tu propia vida.