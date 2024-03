Ariana Grande y Ryan Gosling se suman a los presentadores de la 96 edición de los Óscar

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La cantante Ariana Grande, la estrella de ‘Barbie’ Ryan Gosling y el reputado director Steven Spielberg se sumaron este martes a la lista de presentadores de la 96 edición de los Óscar, prevista para este 10 de marzo.

La Academia de Hollywood informó que la selección también contempla a actores como Emily Blunt (‘Oppenheimer’), Cynthia Erivo (‘Harriet’), America Ferrera (‘Barbie’), Sally Field (‘Forrest Gump’), Ben Kingsley (‘Gandhi’) o Tim Robbins (‘The Shawshank Redemption’).

Melissa McCarthy (‘The Little Mermaid’), Issa Rae (‘Barbie’), Mary Steenburgen (‘Las Vegas’), Anya Taylor-Joy (‘The Queen’s Gambit’), Charlize Theron (‘Monster’), Christoph Waltz (‘Django Unchained’) y Forest Whitaker (‘The Butler’), son otros de los talentos que formarán parte de la ceremonia de cine más reputada.

Anteriormente la organización de los Óscar había hecho público que la superestrella de reguetón Bad Bunny también formará parte del elenco que presidirá la gala y entregará alguno de los premios o presentará puntualmente algún segmento, al igual que figuras como Chris Hemsworth, Dwayne Johnson, Michael Keaton, Jennifer Lawrence, por mencionar algunos.

La semana pasada, la Academia adelantó que los cinco temas nominados en la categoría de mejor canción original serán interpretados en esta nueva entrega de los Óscar.

Concretamente, dos temas de la banda sonora de ‘Barbie’ -‘I’m Just Ken’, de Ryan Gosling y Mark Ronson, y ‘What Was I Made For?’, por Billie Eilish y Finneas O’Connell-; ‘The Fire Inside’, interpretada por Becky G para la película ‘Flamin’ Hot’; ‘It Never Went Away’, de Jon Batiste para su documental ‘American Symphony’; y ‘Wahzhazhe’, por Scott George y cantantes nativos de la tribu Osage para ‘Killers of the Flower Moon’ (‘Los Asesinos de la Luna’).

‘Oppenheimer’, de Christopher Nolan, lidera las nominaciones para la 96 edición de los Óscar con 13 candidaturas, seguida de ‘Poor Things’ (‘Pobres Criaturas’), de Yorgos Lanthimos, con 11, y de ‘Killers of the Flower Moon’, de Martin Scorsese, con 10.

Los Óscar 2024 se celebrarán el próximo domingo en el teatro Dolby de Hollwyood (Los Ángeles, EE.UU.) a partir de las 16:00 hora local (00:00 GMT del lunes) y por cuarto año consecutivo, la gala volverá a contar con el cómico Jimmy Kimmel como maestro de ceremonias. EFE