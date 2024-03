Atraparon a un niño de ocho años llevando una pistola a su escuela de Nueva York durante dos días seguidos

Posteado en: Actualidad, Internacionales, USA

Un niño de 8 años llevó una pistola a su escuela en Brooklyn (NYC) dos días seguidos esta semana.

Por El Diario NY

Los oficiales encontraron el arma Taurus .380 sin municiones en la mochila del estudiante en la escuela PS 158 The Warwick Community School en 400 Ashford St. cerca de las avenidas Pitkin y Belmont alrededor de las 10:35 a.m. del jueves. Un día antes el mismo niño había amenazado a un estudiante con esa pistola sin que nadie lo notara, hasta que la madre de la víctima lo informara ayer, detalló New York Post.

No hubo heridos en ninguno de los incidentes. Esa escuela no tiene detectores de metales, según el Sindicato de Seguridad Escolar (SSU), informó Pix11. No se han anunciado arrestos.

La escuela anunció que enviaría una carta sobre el incidente a todas las familias de los alumnos y colaboraría con la policía de Nueva York (NYPD) y la Administración de Cuidados Infantiles (ACS) en la investigación, según una fuente del Departamento de Educación (DOE).

“Es extremadamente preocupante que un niño tan pequeño tenga acceso a un arma tan peligrosa y estamos agradecidos por la colaboración de nuestras comunidades escolares para mantener a nuestros jóvenes seguros cada día. Se siguieron todos los procedimientos de seguridad en respuesta a este incidente y todos los estudiantes y el personal están a salvo”, dijo la vocera Jenna Lyle.

La violencia escolar es constante en Nueva York, con armas de fuego, cuchillos y peleas físicas. Según datos de NYPD y la organización Chalkbeat, se encontraron más de 1,600 cuchillos en las escuelas de la ciudad de Nueva York en el año escolar 2018-19. Pero el año pasado esa cifra saltó a más de 2,800.

En febrero dos alumnos de 17 años fueron apuñalados en una escuela secundaria en Queens (NYC), llevando al cierre temporal del plantel.

