EEUU condenó detenciones y órdenes de captura contra miembros del comando de campaña de María Corina Machado

Brian Nichols, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, se refirió este miércoles 20 de marzo a la detección de varios dirigentes del partido de la candidata María Corina Machado.

lapatilla.com

“Condenamos las detenciones arbitrarias y las órdenes de arresto emitidas hoy contra miembros de la oposición democrática en Venezuela”, dijo Nichols a través de su cuenta en X.

Agregó que los crecientes ataques de Maduro contra la sociedad civil y los actores políticos son totalmente inconsistentes con los compromisos del Acuerdo de Barbados, “pero no sofocarán las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano”.

“Pedimos la liberación inmediata de estas personas y de todos los detenidos injustamente. -PROHIBICIÓN”, puntualizó.

We condemn the arbitrary arrests and warrants issued today for members of the democratic opposition in Venezuela. Maduro’s escalating attacks on civil society and political actors are totally inconsistent with Barbados Accord commitments but will not stifle the democratic…

— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) March 20, 2024