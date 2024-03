Leito Oficial fue arrestado en Ohio y se encuentra bajo custodia federal

El periodista de Fox News, Bill Melugin, informó en su cuenta de X que un funcionario de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU) reveló que el inmigrante venezolano e “influencer de TikTok”, Leonel Moreno, mejor conocido como Leito Oficial, fue arrestado este jueves por el equipo de Operaciones de Fugitivos de ICE en Columbus, Ohio. Actualmente, Moreno se encuentra bajo custodia federal.

Según ICE, Moreno cruzó ilegalmente a los EEUU en abril de 2022 y fue liberado bajo alternativas a la detención (ATD). Sin embargo, a pesar de recibir instrucciones de presentarse ante ICE dentro de los 60 días, nunca lo hizo. Desde entonces, Moreno ha estado publicando videos virales en TikTok, incluido uno en el que insta a otros extranjeros ilegales a ocupar viviendas de estadounidenses.

Se espera que ICE emita una declaración oficial sobre su arresto en el transcurso del día.

