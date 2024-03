Celine Dion, una resiliente de la vida: 56 años entre el éxito y la tragedia

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Fue bendecida con una de las voces más bellas del mundo, pero a la vez se enfrentó a numerosas tragedias a lo largo de su vida. Desde problemas médicos que amenazaron con hacer descarrilar su carrera hasta la trágica muerte de sus seres queridos. Dado el gran éxito de Celine Dion y su perseverancia en una industria en la que es tan fácil fracasar, puede que sorprenda la adversidad y las circunstancias a las que tuvo que enfrentarse esta increíble cantante.

Por Infobae

Familia numerosa

Celine Dion nació el 30 de marzo de 1968 en Quebec, Canadá, como la menor de 14 hermanos. Según Celine: The Authorized Biography su nombre procede de la canción Céline de Hugues Aufray, ya que su madre lo eligió para su hija menor al escucharlo. Pero al inicio, a Celine no le gustaba la música porque lloraba cuando sus hermanos le cantaban notas agudas. Según CNN, cuando era una niña, su padre Adhémar ganaba 165 dólares a la semana como carnicero, para mantener a la familia. Con tantos hijos, los Dion tenían una vida modesta, pero nada disuadió las habilidades de la cantante, que usaba la mesa del comedor como escenario a los 2 años. Su hermano Michel la contrató con 5 años para cantar en su boda. La actuación terminó inspirándola, como recordó a CNN, “Cuando empecé a sentir el amor y el calor del público, me llegó. Me dije, ‘Esto es lo que quiero hacer toda mi vida. Quiero ser cantante’”. De hecho, se enamoró tanto del canto que perdió el interés por casi todo lo demás. Cantaba y se quedaba despierta hasta tarde para no ir a la escuela.

En su infancia, los hermanos de Celine solían usar ollas, sartenes, vasos y cualquier otra cosa como instrumentos de percusión; interpretaban canciones populares francesas y temas de artistas como Janis Joplin y The Beatles. El autor de su biografía, Georges-Hebert Germain, declaró a CNN, “Se crió en una familia donde la música era muy importante”. Incluso daban conciertos cerca de su casa de Quebec. De pequeña iba a ver a sus padres y hermanos tocar en vivo. Aunque los apoyaba, no siempre se entusiasmaba con los espectáculos, admitiendo a People, “Dormía en las sillas de los restaurantes y bares mientras ellos cantaban”. Poco después, se fue interesando más por la música, como dijo a Time, “Mi juego favorito era cantar”. Pero Celine quería ir más allá de un simple juego. Abandonó la escuela a los 15 años para centrarse por completo en el canto.

Un mentor y un amor

Según CNN, en 1980, la madre de Celine escribió una canción llamada It Was Only A Dream para que su hija, de 12 años, la interpretara. Incluso envió una cinta de Celine cantando el tema, al director musical de Quebec, René Angélil, que quedó tan impresionado que la invitó a actuar en persona. La cantante contó a People que en su presentación, Angélil se puso a llorar. Como resultado, el hombre “hipotecó su casa para financiar el primer álbum de Dion”, y se convirtió en su mánager. Y a los 13 años, lanzó su primer disco.

