Mamá de Camila, la niña asesinada en México sobre mujer linchada: “Quería que sufriera lo mismo que yo”

En medio de un cortejo fúnebre con globos blancos y el dolor de sus familiares, vecinos y amigos, se le dio el último adiós a Camila Gómez, la niña que fue asesinada luego de ir a la casa de una vecina a pasar una tarde de piscina en Taxco, México.

Según la necropsia realizada a la menor y revelada por el tío de Camila, la niña habría muerto por estrangulamiento: Estamos devastados, mataron a mi sobrina, la secuestraron, la torturaron, porque fue ahogamiento, fue estrangulamiento, ya le hicieron la autopsia y la estrangularon”, puntualizó al medio ‘Nmás’.

En medio del cortejo fúnebre, la mamá de Camila, Magui Díaz, dio unas palabras de despedida: Te voy a soltar mamita, ya no vas a ser mía como siempre, quiero que estés tranquila y que me ayudes a mí a encontrar la tranquilidad. ¡Por favor, ayúdame a que no me vuelva loca”.

En medio de varias entrevistas a los medios mexicanos, la madre de Camila aseguró que confiaba en Ana Rosa y que sus hijas eran amigas: “No es mi culpa, yo siempre he cuidado a mi hija y no solo tengo una, tengo tres, no es mi culpa. Yo siempre estuve al pendiente de ellas y la gente que me conoce lo sabe; o simplemente confié en su amiga”, puntualizó.

Sobre lo ocurrido con el linchamiento de Ana Rosa y otros dos hombres, Magui Díaz dijo que no estaba de acuerdo con que la comunidad sacara de su vivienda a esta mujer y que la golpearan hasta morir.

“Yo no siquiera estaba ahí, no era lo que yo quería. Para la persona que está diciendo, yo la quería viva para que sufra el mismo tiempo que yo, pero ella pudriéndose en la cárcel, por lo que le hizo a una niña que lo único que hacía era querer a su hija”.

