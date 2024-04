Domingo Alberto Rangel: La democracia se tambalea

Posteado en: Opinión

Para quienes pensamos que la democracia como sistema para elegir mandamases en vez de acudir a la violencia de guerras y magnicidios… es triste reconocer que este sistema en el mundo está de capa caída… y no solo en Venezuela.

Desde la más antigua y triunfal democracia del mundo, que es la estadounidense… hasta otras más recientes se ven cojeando por falta de claridad en el liderato que sigue a Nicolás Maquiavelo cómo único filósofo a seguir.

Pasando por alto las reglas de juego que durante mucho tiempo permitieron a la humanidad… progresar en paz.

En los Estados Unidos hemos visto cómo el presidente Biden fue acompañado por la Cámara de Representantes en una petición que acaba con la libertad de empresa… aparte de ser un abuso.

No soy seguidor de Tik Tok pero veo lo que otros me envían… algunos de esos videos son francamente mediocres… otros no… pero jamás pediría que los ilegalicen.

O peor… jamás exigiría como lo hace el presidente Biden… que esa empresa venda sus acciones… “por ser china”… que no lo es.

Tik Tok fue creada en la China pero su desarrollador no buscaba más dinero del que lo hizo millonario.

Y así repartió al principio acciones entre sus empleados y vendió otras de manera que hoy esa empresa realmente tiene la mayoría de sus accionistas entre singapureños y estadounidenses… lo cual no fue óbice para que el Presidente y la Cámara de Representantes… en contravía a la libre empresa… exija a Tik Tok vender sus acciones… quién sabe si al propietario de Facebook.

Bien, pero en Venezuela a guisa de que MCM y su suplente, según dice el gobierno, estén preparando un golpe de estado… las inhabilitaron para ser candidatas.

Dejo en paz a MCM porque he escrito y no me arrepiento… que a esa dama la han debido inhabilitar desde el mismo momento en que pidió invasiones extranjeras… pero no solo no lo hicieron con lo que le causaron los bolivarianos un daño al país… sino que teniendo 10 años para hacerlo… lo vienen a hacer justo antes de una elección.

Pero el tema que afecta a la democracia más bien es el de la suplente o sustituta de MCM a quien también inhabilitan… pero sin explicar el por qué.

Los gobiernos y así está claro cuando uno lee las constituciones de los estados… tienen cláusulas legales para protegerse de quienes abusando las leyes… buscan cambiar violentamente los regímenes de cada país.

Pero el uso de tales cláusulas siempre obliga a explicar las razones que motivaron cebarse sobre determinados ciudadanos… eso no se ha explicado en Venezuela y como el caso de Tik Tok… ese hecho daña la democracia que viene cayendo en el mundo… en beneficio del fascismo que ahora tiene otros nombres.

Finalmente queda el caso de Gaza y la intransigencia del presidente Netanyahu que prácticamente pasa por encima del ordenamiento jurídico mundial… al violar el cese al fuego ordenado por la ONU.

Para ello Netanyahu debió explicar sus razones… pero mientras no lo haga… y por otros hechos también… allí se está debilitando la democracia.