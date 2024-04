Yangel Herrera reveló cuál es su más grande sueño como futbolista

Posteado en: Actualidad, Deportes

El centrocampista venezolano del Girona Yangel Herrera (La Guaira, 1998) asegura, en una entrevista con EFE, que su sueño es jugar la Liga de Campeones y disputar un Mundial de fútbol con su selección para poder vivir “partidos tan bonitos” como los que se disputan en ambas competiciones.

Herrera es una de las piezas clave del Girona, convertido en una de las grandes sorpresas del fútbol europeo de la presente temporada de la mano del técnico Míchel Sánchez. El conjunto catalán Es el tercer clasificado de LaLiga, solo por detrás del Real Madrid y el Barcelona, y justo por delante del Atlético, su próximo rival

El centrocampista ya jugó la Liga Europa en la temporada 2020-21 con el Granada, con cinco goles en 12 partidos, y cayó eliminado ante el Manchester United en cuartos de final, pero quiere más. “Jugar la Liga Europa fue de mucho mérito, pero no se puede comparar a las sensaciones que puedo llegar a tener si logramos conseguir Champions”, argumenta el centrocampista.

Pregunta: Son semanas de Liga de Campeones. ¿Se ve ahí?

Respuesta: Sí, quiero jugar la ‘Champions’ y me veo jugándola. Es algo que siempre he soñado y podemos hacerlo realidad con el Girona. Tendría muchísimo mérito. Estamos muy cerca y queremos dar ese paso adelante.

P: Sería una gesta para un club que apenas vive su cuarta temporada en Primera.

R: Estar aquí en estas instancias con el Girona tiene muchísimo valor. Lo que estamos viviendo es increíble y queremos terminar de hacerlo realidad.

P: ¿Cómo sería escuchar el himno por primera vez?

R: Sería una sensación de sueño cumplido. Poder debutar en una competición que siempre has querido. Pero todavía quedan ocho partidos y tenemos que dar lo mejor de nosotros para estar ahí el año que viene.

P: ¿Cómo definiría la temporada que está haciendo el Girona?

R: Quizás ahora mismo no somos conscientes de lo que estamos haciendo: alguna vez te paras a pensar en lo que está logrando el equipo, pero no tienes tiempo de disfrutarlo del todo por el día a día. Ganas un partido y te dura uno o dos días porque ya tienes que pensar en el siguiente. Y lo mismo pasa con la derrota. Al final de la temporada entraremos en razón y lo disfrutaremos mucho más.

P: Parece increíble lo que se está consiguiendo este año

R: Sí, sí, claro. Quién nos iba a decir que a falta de ocho jornadas estaríamos así. Era algo increíble. Impensable. Romper toda esta cantidad de historias y récords con el Girona es algo bonito. Es algo increíble tener al menos la Liga Europa asegurada a falta de ocho jornadas, con la competencia brutal que hay por entrar en Europa, pero nuestra ambición está ahora en conseguir disputar la ‘Champions’.

P: Tienen siete y nueve puntos más que el Atlético y el Athletic, cuarto y quinto, a falta de 24. ¿El margen será suficiente?

R: Creo que se va a disputar hasta las últimas jornadas. Será apretado. Nosotros queremos dar un paso adelante en el Civitas para tener un gran porcentaje de éxito en nuestro objetivo, pero esto va a ser disputado hasta el final porque los equipos con los que estamos luchando son muy buenos.

P: Ganar al Atlético de Madrid este sábado sería un paso de gigante.

R: Sería un paso importante. No sé en qué porcentaje nos metería en el objetivo, pero quizás en un 80% o en un 90%.

P: ¿Es feliz en Girona?

R: Sí, soy muy feliz. Estoy muy contento, muy tranquilo y centrado aquí.

P: Es la primera temporada en propiedad en un equipo tras cinco cesiones.

R: Eso era algo que estaba buscando todos los años: esa tranquilidad de poder centrarme solo en jugar, de establecer a mi familia en un solo lugar. Eso me facilita muchas cosas porque llegaban estas instancias y cada año tenías que pensar dónde estarías el año que viene. Me ha permitido asentarme y trabajar de una forma diferente. Le doy mucha importancia. Era un estrés constante, muy grande. No me gustaba estar así y al final el Girona me ha dado la oportunidad de estar establecido aquí y se lo agradezco mucho.

P: Son 142 partidos en Primera División y quedan 8 jornadas: ¿es un objetivo acabar la temporada con 150?

R: Sí, sí, la verdad es que lo tenía contado. Es un número bonito.

P: El futbolista venezolano con más partidos en LaLiga es Juan Arango, con 183. ¿Era uno de sus referentes?

R: Es de lo mejor que ha tenido nuestro país, la máxima referencia. Es un ejemplo para todos porque es el que marcó el camino de los venezolanos en Europa.

P: Este verano hay Copa América. ¿Cuál debe ser el objetivo de Venezuela?

R: La aspiración es pasar de la fase de grupos y de ahí en adelante pelear. Estoy muy ilusionado y quiero llegar a la Copa América de la mejor forma para ayudar a mi selección a hacer grandes actuaciones, pero primero quedan ocho partidos aquí.

P: En paralelo, ahora mismo Venezuela estaría clasificada para el Mundial. Sería el primero para la selección.

R: Todavía queda muchísimo camino por recorrer, pero hemos comenzado bien las eliminatorias y ahora tenemos que seguir. Es nuestro objetivo, nuestra meta.

P: En 2017 ya fuisteis subcampeones del mundo sub-20. ¿Cómo lo recuerdas?

R: Hicimos historia y ahora el objetivo es trasladar eso a la selección mayor. Lograr hacer historia de verdad: llevar a nuestro país a su primer Mundial. Eso sería lo máximo. Es lo que más deseo.

EFE