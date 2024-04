El líder checheno Ramzan Kadirov sufre necrosis pancreática, según medio ruso

El jefe de la República de Chechenia, Ramzán Kadírov, sufre necrosis pancreática, según Novaya Gazeta. El medio independiente ruso informa que el líder checheno recibió el diagnóstico en enero de 2019. Un mes después alegó un resfriado para ceder de forma temporal el bastón de mando a su primer ministro, Muslim Juchiev.

Por: La Razón

En enero de 2020, Kadírov volvió a hacer lo propio, en esa ocasión por una «incapacidad temporal» sobre la que no reveló más detalles. Desde entonces, siempre según Novaya Gazeta, el líder checheno se somete a procedimientos «regulares, incluso quirúrgicos» al menos dos veces al año en el Hospital Clínico Central de la Administración Presidencial Rusa en Moscú.

La salud de Kadírov, de 47 años, comenzó a deteriorarse «rápidamente» a partir de la primavera de 2022, unos meses después del inicio de la invasión rusa de Ucrania. Pero no sería hasta septiembre del pasado año cuando algunos canales de Telegram difundieron que había entrado en coma. Kadírov ingresó en el Hospital Clínico Central con una insuficiencia respiratoria aguda, «que desarrolló como resultado de una sobredosis del tranquilizante Dormicum», un medicamento utilizado «para calmar a los pacientes antes de una intervención quirúrgica», de acuerdo con Novaya Gazeta.

After Novaya reports that Chechen dictator Ramzan Kadyrov is terminally ill, his team releases this video showing him looking as lively as the title character in Weekend at Bernie’s. The camera movement reminds me of Spaceghost trying to breathe life into Ole Kentucky Shark. pic.twitter.com/oUL0IVoq27

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) April 22, 2024