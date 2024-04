MAS: El CNE está obligado a hacer viable la ruta electoral

Posteado en: CNE, Elecciones, Nacionales, Titulares

Felipe Mujica, secretario general del MAS, aseguró este lunes que la escogencia de Edmundo González como abanderado de la Plataforma Unitaria “es una contribución muy grande que saludamos, así como también saludamos la actuación de varios factores políticos, además de la conducta y la decisión asumida por Manuel Rosales, quien había dicho que estaba dispuesto a declinar su candidatura si finalmente se producía un acuerdo unánime en la plataforma”.

Recordó que aunque la tolda naranja no forma parte de la Plataforma unitaria, han acompañado temas en común como la ruta electoral, buscar la concreción un candidato unitario y dejar de lado la abstención como política de un sector de la oposición, “que como el país sabe, es el sector mayoritario y donde buena parte de las posibilidades de terminar de consolidar una opción victoriosa, está referido a las decisiones que allí se tomen”.

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

CNE no responde

Felipe Mujica advirtió que a pesar de la prórroga para la sustitución de candidatos anunciada por el ente comicial y que vence este martes 23 que daría oportunidad a los partidos Un Nuevo Tiempo, Movimiento Progresista y Fuerza Vecinal, que postularon a Manuel Rosales, cambiar su nombre por el de Edmundo González, acudieron a órgano electoral, no pudiendo hacer el cambio porque la página del CNE no se lo permitió. “A estas alturas, todavía la página del CNE no abre y aunque pudiera existir algún tipo de problema técnico, el asunto es que el organismo electoral no dice nada”.

“Esto es una cosa insólita, es algo que verdaderamente el país debe rechazar porque ningún organismo electoral del mundo puede comportarse de esa manera. Ellos dan la prórroga y deberían explicar por qué la dan, pero en este caso dan la prórroga, dicen que será hasta tal dia, después no responden, no abren la página, no dicen nada, lo cual hace que se produzca cualquier cantidad de conjeturas sobre lo que pudiera estar pasando”, enfatizó.

Aseguró que no caerán en especulaciones e insistirán que todo se pueda resolver de la forma correcta y coherente tal como lo señalan las leyes correspondientes, “para que el CNE pueda terminar de darle paso a unas organizaciones políticas se adhieran a la candidatura acordada, postulada, no objetada de Edmundo González ante la declinación de la candidatura de Manuel Rosales”.

Destacó que la candidatura de Edmundo González “luce en este momento como la opción más importante frente a la candidatura del gobierno” considerando además que este hecho político debe ser evaluado por todo el país. “Así como en el pasado, equivocaciones de la oposición como abstenerse tuvo un costo político, evidentemente si el gobierno comete errores de tipo autoritario, eso también tendrá un costo político, la historia de la humanidad está llena de ejemplos”.

Gaceta electoral ¿perdida?

Felipe Mujica mostró copia de la Gaceta electoral número 48 (extraordinario) de fecha 15 de marzo de 2024 que apareció publicada en la página del CNE este lunes donde en donde el Poder electoral resuelve en su numeral cuarto, que el MAS quedó excluido de participar en el proceso electoral de este 28 de julio, al no cumplir con lo establecido en la normativa legal vigente junto a otras trece organizaciones políticas.

“En aquel momento (15 de marzo) nadie tenía a la mano cuál fue la resolución, nadie sabía por qué un partido podía postular y por qué otro no, lo que finalmente aparece escrito en esta gaceta como algo que supuestamente se tomó ese día y no se sabe cómo, lo que se decidió en esa reunión, que terminó a las 11 de la noche del día viernes 15, aparece en una gaceta que tiene como fecha de publicación el mismo día”, precisó.

Mostró sus dudas acerca de cómo pudieron publicar en menos de una hora antes que terminara el día. “Esto tiene una manipulación como todas las cosas relacionadas con este caso” en razón de que la misma gaceta señala que los interesados podrán imponer un recurso contencioso electoral previsto en el artículo 213 dentro de los 15 días hábiles siguientes.

En su opinión, esta acción sería diseñada de manera autoritaria y sin formalidades legales. “Todo lo que se dice en relación del MAS a postular es mentira, el CNE le está mintiendo al país, a la sociedad venezolana y a los organismo internacionales. ¿Cómo hace alguien que tiene que utilizar como referencia la fecha de la resolución y su publicación en gaceta si resulta que la gaceta aparece hoy?”. /Nota de Prensa