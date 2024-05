Impactante VIDEO: Un tiburón ballena, el pez más grande del mundo, sorprendió a una nadadora

Encontro extraordinário ?? Mulheres que nadavam do Leme, na Zona Sul do RiodeJaneiro, ao Pontal, na Zona Oeste, encontraram um tubarão-baleia no meio do caminho. “Quando eu estava nadando, eu vi surgir aquela imensidão com as pintinhas brancas. Eu tomei um susto na hora, parei de nadar. Dá um medo do que vai acontecer, se vai atacar ou não”, lembrou Valesca Cruz. Mas o #tubarão passou de boa e não mordeu ninguém. Saiba mais no #g1 #tiktoknotícias

