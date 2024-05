Jerry Seinfeld cumple 70: el primer rechazo de la serie que lo hizo millonario y su amor por una mujer casada

Posteado en: Internacionales, Titulares

“Pocos son los artistas que cuando llegan los créditos son capaces de estar “en todas partes, al mismo tiempo” como en el multiverso. En el caso de Jerry Seinfeld, como también lo hizo magistralmente Woody Allen, Clint Eastwood y recientemente Bradley Cooper, acaba de dejar su sello de punta a punta en una nueva película para Netflix, Sin Glasear (Unfrosted:The Pop-Tart Story), en la que debuta como director, además de escribir el guión y protagonizarla.

Por infobae.com

Sin Glasear, que se estrenará a principios de mayo solo en dicha plataforma, se remonta a los años sesentas cuando dos compañías enemigas acérrimas del sector de cereales compiten por la creación de un nuevo producto que revolucione los desayunos. A raíz del film, Jerry concedió una entrevista a la revista GQ, donde dijo que el negocio del cine tiene los días contados. “La industria está acabada”, afirmó.

El humorista que llegó a cobrar 1 millón de dólares por capítulo en las últimas temporadas de Seinfeld, la comedia de situación acerca de “nada” como él mismo describió, y lo hizo multimillonario en los 90s – se estima que tiene un patrimonio superior a 1000 millones de dólares-, compartió su mirada escéptica sobre el lugar del cine, contrastando con otros tiempos en que cuando se estrenaba una película “si era buena, todos íbamos a verla”.

Jerry Seinfeld que al cumplir 70 podría estar relajado, tomando sol en una isla privada o paseando tranquilo en cualquiera de sus 50 autos de colección, e incluso haciendo entrevistas mientras viaja, como hizo en Comedians in Cars Getting Coffee (Comediantes en autos tomando café) aceptó el desafío de dirigir una película acerca de tortitas dulces, acompañado por un elenco de grandes nombres, como Hugh Grant, Melissa McCarthy, Amy Schumer, Christian Slater, entre otros.

Y le contó a GQ por qué dijo que sí: “Porque no me pondrían en Mad Men. Me encanta ese tipo de comedia. Me encantan las comedias de oficina. Me encanta la gente estúpida con traje. Y fue durante la pandemia. No tenía nada que hacer. Así que me convencieron. No fue idea mía. Seinfeld tampoco fue idea mía. Sigo dejándome arrastrar por las cosas y rodeado de la gente más increíble”.

La sitcom creada junto a Larry David, para la cadena NBC, en los 9 años que estuvo en el aire, no decayó en ningún capítulo y se convirtió en uno de los mejores programas de televisión de todos los tiempos, según medios como Tv Guide, Rolling Stone y Entertainment Weekly. Su público fiel recuerda en redes escenas memorables de este grupo de amigos solteros en Nueva York parecidos a nadie y venerados por generaciones porque los capítulos de Seinfeld no tienen fecha de caducidad. Eso explica que sus derechos globales fueron comprados por Netflix por la abultada suma de 500 millones de dólares, para ser emitidos durante cinco años, desde 2021 hasta 2026 en la mayor parte del mundo.

