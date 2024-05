Población evangélica en Venezuela creció más que cualquier otro país de Latinoamérica en 2023

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

La población evangélica en Venezuela tuvo un rápido crecimiento que en cualquier otro país de Latinoamérica en 2023, según reveló este martes una encuesta de Latinobarómetro.

lapatilla.com

De las 1.200 personas por país que fueron encuestadas entre los meses de febrero y marzo, el 31% de los venezolanos son evangélicos. Mientras que, encabezan la lista los católicos con un 48%. Además, un 14% respondió que no tiene ninguna religión y el 7% es tiene otra que no fue mencionada.

En el segundo lugar de la lista se encuentra Brasil con un 23% de evangélicos, 53% son católicos, el 12% no tiene ninguna y el otro 12% posee una que no fue revelada en la encuesta.

Chile ocupa la tercera posición con un 9% de evangélicos, siendo la segunda cifra más baja de Latinoamérica por detrás de Argentina con el 6%; cuentan con el 56% de católicos, el 29% de su población no se decantó por alguna religión y el 6% tiene otra. Colombia se encuentra en la cuarta casilla con un 16% de evangélicos, pero más de la mitad son católicos con 64%, el 14% no tiene alguna y el 7% otra.

