Exasambleísta correísta evadió la Justicia y huyó a Venezuela: habría secuestrado a exesposa e hijo

La exesposa del exasambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) Ronny Aleaga asegura estar “secuestrada” en Caracas, Venezuela, país al que habría llegado junto con su hijo menor ante una propuesta de vacaciones, y ahora, afirma, no podrían abandonar ese país.

El exlegislador correísta es uno de los 52 procesados en el caso Metástasis, causa penal en la que se analiza el delito de delincuencia organizada y en la que Aleaga tiene orden de prisión preventiva y una notificación roja de Interpol (Policía Internacional, por sus siglas en inglés).

“Estoy secuestrada en Caracas, ya que mi expareja se trajo de vacaciones a mi hijo y no lo quiso regresar, diciéndome que la cabeza de mi hijo tenía precio en Ecuador. Entonces vine a Caracas el 18 de marzo de 2024 para llevármelo a otro país en donde tengo familia. Sin embargo, en una institución venezolana me hicieron firmar obligada un documento de solicitante de refugio. Me dijeron que sin eso me regresaba a Ecuador sin mi hijo. Le he solicitado la firma de salida del país al padre de mi hijo para poder solicitar la visa requerida. Sin embargo, se niega rotundamente”, aseguró la expareja de Aleaga en un correo electrónico enviado a autoridades diplomáticas ecuatorianas.

El exlegislador correísta es investigado junto con otras 51 personas (jueces, exjueces, funcionarios judiciales, fiscales, peritos, empresarios, abogados en libre ejercicio, entre otros) por supuestamente ser parte de una “empresa criminal” que infiltró a la justicia y sus funcionarios para obtener fallos judiciales, beneficios penitenciarios e información privilegiada de jueces, fiscales, policías y peritos para una estructura liderada por el narcotraficante Leandro Norero, quien fue asesinado el 3 de octubre de 2022.

