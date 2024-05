Aviones de EEUU rastrearon y escoltaron a dos bombarderos rusos con capacidad nuclear cerca de Alaska

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte detectó las naves militares rusas que operaban en la Zona de Identificación de Defensa Aérea. Fueron seguidas hasta que regresaron a sus bases

El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) detectó y rastreó cuatro aviones militares rusos que operaban en la Zona de Identificación de Defensa Aérea de Alaska (ADIZ) este jueves, dijo NORAD en un comunicado de prensa.

Por Infobae

Según NORAD, el avión ruso permaneció en el espacio aéreo internacional y no entró en el espacio aéreo soberano estadounidense o canadiense. Esta actividad rusa en la ADIZ de Alaska se produce con regularidad y no se considera una amenaza.

