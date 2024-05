El desgarrador testimonio del expreso político Nixon Leal: atentó contra su vida “para no sentir más dolor” por las torturas

Posteado en: Actualidad, Nacionales

El expreso político Nixon Leal presentó su testimonio ante el panel de expertos en la Organización de Estados Americanos (OEA) que investiga los casos de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

lapatilla.com

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

Leal su testigo del “asesinato de Bassil Da Costa, Robert Redman y Juan Pernalete. Nuestra intención era quedarnos en la calle. Fui prisionero en cinco oportunidades. En la última, por la Dgcim, conocí lo más crudo de la tortura. Luego me trasladaron y vi al capitán Daniel Sosa”.

“Me llevaron al ‘Cuarto de los locos’, paredes acolchadas de goma espuma verde, oscuro con un pote vacío para orinar, era mi cuarto de descanso cuando no era torturado en la oficina”, recuerda Nixon Leal

En su desesperación, Leal confesó, “quise suicidarme, pero no lo logré, solo quería hacer algo por mí para no sentir más dolor. (Para el juicio) querían descartar y el juez era leal o no al amparo de la tortura contra mí”.

“Llamé a mi mamá y le tuve que decir que estaba bien, pobre mujer buscándome en la morgue de Caracas pensado que estaba muerto. Decidí irme a la clandestinidad por tres meses”, comentó.