Darling Arrieta responde tajante al perdón de Daniel Sancho a su familia

El juicio contra Daniel Sancho por el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta ha terminado, aunque aún falta por conocer la resolución final del juez instructor. Mientras tanto, la hermana de la víctima, Darling Arrieta, continúa buscando que se haga justicia también más allá de la Corte Provincial de Koh Samui. Así lo ha hecho un fin de semana más sentándose en el plató de ‘De Viernes’ para analizar las intensas semanas que lleva de batalla judicial. Especialmente ahora que el asesino confeso del crimen ha realizado su esperado alegato final desde el banquillo de los acusados, incluyendo en su discurso un perdón a la familia del cirujano colombiano. Unas disculpas por su crimen que no han convencido a la hermana, tal y como ha querido subrayar en su última entrevista en la televisión patria.

El hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo terminó su intervención ante el juez defendiendo su inocencia, al menos sí en el punto de la premeditación que insisten los investigadores. Pero lo que llamó la atención de todos fueron las muestras de arrepentimiento, las primeras desde aquella fatídica noche de agosto en el que Edwin Arrieta fue brutalmente asesinado a manos de su amigo especial: “Siento que se haya perdido una vida y que unos padres hayan perdido un hijo. Siento que su familia no haya podido enterrarlo en condiciones, siento lo que hice después de la muerte”, recogen desde la agencia EFE las últimas palabras del recluso, que esperará hasta agosto su destino judicial desde la prisión de Koh Samui.

Pese a todo, Darling Arrieta no se cree el perdón de Daniel Sancho, como así ha mantenido tajante en su entrevista en ‘De Viernes’: “Siente lo sucedido, pero él dice que la familia de Edwin somos narcotraficantes. No sabíamos que él existía en el mundo, hasta ayer. ¿Hasta ayer viene a decir que lo siente? Los nueve meses anteriores, ¿qué sentía? Le convenía decirlo en ese momento porque le ayudaba”, estima la hermana del cirujano, que cree que su perdón responde a una necesidad de minimizar la pena de muerte o la perpetua que pesa sobre él.

Darling Arrieta se rompe al hablar del alegato de Daniel Sancho: ''No está tranquilo con haber asesinado a mi hermano, aún nos pisotea'' #DeViernes https://t.co/Zpjj4hbYTt — De viernes (@deviernestv) May 3, 2024

Es más, ha querido añadir, una vez más rota en lágrimas, una solicitud directa a la familia del acusado: “Les pido que ya basta. Dejen a mi hermano descansar en paz. Han sido nueve meses que no ha podido descansar en paz, porque youtubers y la misma familia Sancho se han encargado de que no pueda descansar en paz, incluso los abogados de este señor… Es una pesadilla horrible. Cada día me despierto angustiada por ver qué cosa horrible van a decir de mi hermano”. Pero Darling Arrieta fue más allá y habló también de los supuestos privilegios de los que goza Daniel Sancho en la prisión de Tailandia en la que se encuentra a la espera de la resolución judicial: “Quizá en el sistema tailandés aún no se le ha condenado y por eso no recibe el mismo trato que los presos que ya están condenados. Por eso confío en la justicia tailandesa y el mundo entero está pendiente de esa sentencia”. Y es que busca con el dictamen del juez no solo que se haga justicia con Edwin Arrieta, sino también que se dé ejemplo a todos aquellos que piensen en arrebatar una vida y causar dolor.