“Antes de morir”: El deseo de Sandra Bullock que incluye a Keanu Reeves

Posteado en: Entretenimiento, Titulares, USA

Sandra Bullock y Keanu Reeves son, quizá, una de las parejas de la gran pantalla que más expectativas creó en sus fans. Luego de coprotagonizar Máxima velocidad, el film que se convirtió en un éxito de taquilla inmediato en la década del 90 y quedó dentro del libro de los clásicos del cine de acción, el público deseaba verlos juntos otra vez. La oportunidad llegó de la mano de La casa del lago, en 2006, bajo la dirección de Alejandro Agresti. Sin embargo, para ellos parece no haber sido suficiente.

Por La Nación

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

Con motivo de los 30 años de Máxima velocidad, Bullock y Reeves se reunieron para homenajear el film en el podcast 50 MPH. A lo largo del programa, recordaron viejas anécdotas, contaron cómo vivieron aquel suceso y no dieron muchas vueltas al explicar la química que los une. “No hay una fórmula, simplemente es así”, señaló la actriz. Además, resaltaron sus intenciones de volver a coincidir en un set.

“Antes de morir, antes de dejar este planeta, creo que Keanu y yo debemos hacer algo frente a la cámara”, confesó Bullock luego de que Kris Tapley, el presentador del podcast, mencionara la posibilidad de realizar una nueva entrega de Máxima velocidad. “¿En sillas de ruedas o con andadores? Tal vez. ¿En pequeños scooters en Disneylandia?”, agregó de inmediato con humor.

Reeves, por su parte, también dejó en claro que le gustaría volver a trabajar con Bullock, aunque relativizó el proyecto: podría ser en una nueva entrega del film de acción o no. “Es como si hubiera un canto de sirena, como si hubiera algo que no se hizo. Me encantaría volver a trabajar contigo antes de que se nos cierren los ojos”, fueron las palabras que eligió el protagonista de Matrix para dejar en claro que las ganas son recíprocas.

Bullock también recordó lo que sintió cuando se le presentó la posibilidad de protagonizar el film, uno de sus primeros grandes éxitos en pantalla grande. “Yo no fui la primera opción, ni la segunda ni la tercera. Pero me eligieron y estaba muy emocionada y feliz de estar allí”, recordó. “Lo pasé muy bien y me permitieron hacer a Annie como pensé que debería ser. No estaba buscando nada. Estaba agradecida y emocionada de estar con quien estaba, y simplemente adoraba -y todavía adoro- a Keanu”, rememoró la protagonista de Miss Simpatía.

Lea más en La Nación