Diosdado Cabello: ni por las buenas, ni por las malas los vamos a dejar ganar (Video)

Diosdado Cabello, expresó que el oficialismo “no necesita” manipular los resultados de las elecciones presidenciales para justificar el triunfo de Nicolás Maduro el 28 de julio.

En una concentración chavista celebrada en Caracas, Cabello se burló de las acusaciones de sectores de la oposición en comicios anteriores. “Si no ganan, al otro día están diciendo que eso es fraude”, manifestó.

Aquí ustedes no ganan las elecciones porque no tienen votos, no porque les estén haciendo fraude. “Nosotros no necesitamos hacerle fraude a nadie”, aseguró durante la movilización.

El diputado a la Asamblea Nacional apuntó que “ni por las buenas, ni por las malas los vamos a dejar ganar” y complementó diciendo que “nosotros vamos a las elecciones para que la revolución bolivariana siga adelante”.

“Todos juntos, a buscar y obtener la mayor cantidad de votos para que el triunfo del presidente Nicolás Maduro sea un triunfo inobjetable”, concluyó Cabello.

