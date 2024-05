Scaloni y Samuel llegaron a Argentina para acudir al velatorio de Menotti

Posteado en: Deportes, Titulares

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, y uno de sus ayudantes en el cuerpo técnico, el también exfutbolista Walter Samuel, llegaron este martes al país suramericano para acudir al velatorio del exjugador y exentrenador César Luis Menotti, fallecido este domingo a los 85 años.

Según las imágenes mostradas por el canal TyC Sports, ambos integrantes del cuerpo técnico de la selección argentina de fútbol llegaron a primera hora de este martes al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, ubicado en Ezeiza (provincia de Buenos Aires), donde algunos aficionados les detuvieron para tomarse fotografías con ellos.

Desde las 10.00 hora local (13.00 GMT), en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), también situado en esa localidad bonaerense, tiene lugar el velatorio de los restos del exseleccionador argentino, quien se proclamó campeón con la Albiceleste en el Mundial 1978.

Según informó este martes la AFA, este transcurrirá hasta las 17.00 (20.00 GMT) entre amigos, familiares y gente del fútbol, pero no está abierto a la prensa ni al público en general.

En su papel de director general de Selecciones Nacionales, que ejerció hasta su fallecimiento, el ‘Flaco’ avaló la llegada de Scaloni, quien carecía de experiencia al frente de grandes equipos, al banquillo de la absoluta de Argentina, y terminó logrando tres títulos en apenas año y medio: la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial.

“Un día me llamó (el presidente de AFA, Claudio ‘Chiqui’) Tapia y fui a verlo, me dijo que había elegido a Scaloni. Como no lo conocía lo invité a mi casa para charlar. Le dije que tenía que firmar por las Eliminatorias (sudamericanas) y, si se clasificaba, extender hasta el Mundial. Yo me quedé tranquilo cuando me dijo que lo acompañarían (Walter) Samuel, (Roberto) Ayala y (Pablo) Aimar”, dijo en una entrevista con el diario argentino Clarín, publicada el 18 de diciembre de 2022, día en que Argentina jugaba la final mundialista contra Francia.

Según reconoció en esa charla, el ‘Flaco’ le había comentado al presidente de la AFA que “si está Aimar, está todo bien” y en cuanto a la conjunción de todos los integrantes del cuerpo técnico le dijo: “Hablan poco y no dicen boludeces (tonterías) ni venden humo. Todo es medido y cada uno tiene bien definido su rol. Eso se trasmite a los jugadores y tiene un valor enorme”.

EFE