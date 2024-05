Al menos diez heridos al salirse de pista un avión en el aeropuerto de Dakar, que canceló vuelos

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Diez personas resultaron heridas este jueves tras la salida de pista de un avión operado por la compañía aérea Transair en el aeropuerto internacional Blaise-Diagne de la capital de Senegal, Dakar, un suceso que obligó a cancelar todos los vuelos previstos durante la mañana.

“El vuelo HC301 de Air Senegal, operado por Transair (…), con destino Bamako (Mali) contaba a bordo con 85 personas, 79 de ellos pasajeros, dos pilotos y cuatro personas del personal de cabina”, indicó un comunicado del Ministerio de Infraestructuras y Transportes local.

Entre los accidentados se encuentra uno de los pilotos, aunque el Ministerio no especificó el estado y la gravedad de los heridos.

Tras el incidente, “los pasajeros fueron trasladados al hotel para descansar y recibir una buena atención. Por instrucciones del ministro, la Oficina de Investigación y Análisis (BEA) abrió una investigación para determinar las causas del accidente”, añadió el comunicado.

