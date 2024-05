Elon Musk ofrece internet gratuito en Brasil tras las fuertes inundaciones que afectan el país

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El CEO de SpaceX, Elon Musk, anunció la donación de 1.000 terminales Starlink a los servicios de emergencia de Brasil tras las fuertes inundaciones que afectan al país.

Por lapatilla.com

A través de su cuenta en X (antes Twitter), Musk anunció la donación de los terminales Starlink a los servicios de emergencia de la región.

Además, Musk informó que se ofrecerá acceso gratuito a Internet por medio de la red Starlink para todos los usuarios de la región hasta que la situación se normalice.

“Dadas las terribles inundaciones en Rio Grande do Sul, Starlink donará 1.000 terminales a los servicios de emergencia y hará que el uso de todos los terminales de la región sea gratuito hasta que la región se recupere. Espero lo mejor para el pueblo de Brasil”, escribió Elon Musk en X, mensaje que fue acompañado con un video de la modelo Gisele Bündchen, sobre el desastre natural en su país.

Given the terrible flooding in Rio Grande do Sul, @Starlink will donate 1000 terminals to emergency responders and make usage for all terminals in the region free until the region has recovered.

I hope the best for the people of Brazil. pic.twitter.com/NK6kjz7Iag

— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2024