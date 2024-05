“Los 4 Fantásticos” ya tienen a Galactus: Marvel anunció al actor que dará vida al villano

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Tras varios meses de rumores y especulaciones, se conoció que Ralph Ineson será el encargado de interpretar a Galactus, el villano principal en Los cuatro fantásticos (The Fantastic Four). Previamente, se habían barajado varios nombres incluyendo los de Javier Bardem y Antonio Banderas, pero finalmente el rol quedó en manos del intérprete británico.

Por Infobae

Ineson es conocido por sus notables actuaciones en Chernobyl, Game of Thrones, la saga Harry Potter y, más recientemente, por La primera profecía. También tuvo un rol menor en el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) dado que participó en Guardianes de la Galaxia como un miembro de los Ravager. “Villano cósmico devorador del mundo, ¿verdad? Veré lo que puedo hacer”, declaró Ralph Ineson a través de X (la red social antes conocida como Twitter) confirmando el anuncio de su participación.

El intérprete se une a un elenco que ya contaba con Pedro Pascal (The Last of Us) como Reed Richards, Vanessa Kirby (Misión imposible: sentencia mortal) como Sue Storm, Joseph Quinn (Stranger Things) como Johnny Storm, Ebon Moss-Bachrach (The Bear) como Ben Grimm y Julia Garner en el rol de Shalla-Bal, una encarnación de Silver Surfer.

A su vez, el fichaje de Ineson como Galactus se informó horas después de que se conociera que John Malkovich (Con Air) también participaría en la película. Sin embargo, todavía se desconoce a quien interpretará este último.

