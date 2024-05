Jubilados de la Policía de Carabobo denuncian pérdida de beneficios: “Estamos desamparados”

Jubilados de la Policía de Carabobo manifestaron sentirse “desamparados” por las autoridades gubernamentales, tras denunciar que no cuentan con ningún tipo de beneficios laborales.

Eduardo Fernández, jubilado con más de 30 años de servicio en la Policía de Carabobo, señaló que el salario de 130 bolívares al mes solo le alcanza para comprar una empanada y un café.

“Ahorita estoy trabajando de vigilante porque el sueldo no alcanza para nada. Los beneficios se perdieron todos, la bolsa se la quitaron hasta a los activos, no hay para dónde agarrar, no hay medicinas, no hay nada, no tenemos quién nos apoye”, expresó Fernández.

Por su parte, José Mendoza, jubilado de la Policía de Carabobo, repudió que no se haya promulgado la Ley Especial de Previsión y Seguridad Social de los Órganos de Seguridad Ciudadana de la República Bolivariana de Venezuela, también conocida como “Guardianes de la Patria”, cuyo proyecto se aprobó en primera discusión en 2021.

“Lo aprobaron en la Asamblea Nacional en primera discusión y más nunca han legislado sobre eso. Eso sería un factor muy importante porque habría una ley que nos ampararía. Le pedimos al Presidente que por favor tome en consideración a los policías jubilados porque no tenemos un asidero legal que nos proteja, porque si no hay ley no hay un amparo. Queremos la ley porque contempla un Instituto de Previsión Social”, dijo Mendoza.

Puntualizó que en Carabobo contabilizan alrededor de 1030 jubilados y pensionados de la Policía de Carabobo, que aseguró, viven en situación crítica al no poder cubrir sus necesidades básicas de alimentación y medicinas.