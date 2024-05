La reacción de Eden Golan, la representante de Israel, tras ser abucheada en Eurovisión (VIDEOS)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Todos los ojos este sábado 11 de mayo durante la gran final de Eurovisión 2024 estaban sobre Eden Golan, la joven representante de Israel en el festival con la canción ‘Hurricane’, una balada. A la tercera fue la vencida, pues la candidatura israelí envió dos canciones –la primera, ‘October Rain’– a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) que rechazó por su connotación política.

Por: ABC

En sexta posición actuó Eden Golan (20) en la final de Eurovisión 2024 y, durante su actuación, se escucharon vítores –entre los presentes en el estado Malmoe Arena había ciudadanos israelíes–, pero también pitidos que, sin embargo, apenas trascendieron en la retransmisión televisiva. Tras el fin de su actuación, Golan se limitó a dar las gracias.

Tras la expulsión del representante de Países Bajos, Joost Klein, la UER quería evitar a toda costa ‘engordar’ la polémica, el ‘eurodrama’, aunque algunos participantes, como las representantes de Irlanda y Portugal, llevaron las uñas pintadas con la bandera de Palestina (en Eurovisión sólo se pueden portar las banderas de los países que optan al micrófono de cristal). De hecho, la representante de Irlanda, Bambie Thug, dijo al final de su actuación: “El amor siempre ganará al odio”.

