Sabor criollo en Inglaterra: Detrás del boom de Mia’s Arepas y su banquete venezolano al Manchester City

¿Cómo superar el sentimiento de derrota tras caer en cuartos de final de la Champions League? Pues, Erling Haaland, Jack Grealish, Bernardo Silva y compañía tienen la respuesta a ello: degustar unas deliciosas arepas venezolanas. Para los “citizens”, como popularmente se les conoce a los jugadores del Manchester City, no hubo nada más reconfortante que disfrutar este manjar hecho con pasión por manos criollas, las de Mia Mendoza.

En la cocina de esta venezolana sobra el sabor y nunca falta la buena música. Además, tiene el don de servir con una gran sonrisa y rendirse está prohibido en su menú. Su historia de superación comenzó a forjarse hace más de 25 años cuando decidió iniciar una nueva vida lejos de su tierra natal. Su ingenio, optimismo y visión la llevaron a crear el rincón gastronómico que se convirtió en un fenómeno viral, al ser la única en ofrecer el auténtico plato típico en una de las ciudades más visitadas de Inglaterra.

Por: Elizabeth Gutierrez | lapatilla.com

Originaria de Guanare, en el cálido llano de Venezuela, Mia Mendoza, una contadora de profesión, no imaginaba que su destino la llevaría a trazar nuevos caminos en tierras lejanas.

Su trayectoria migratoria la condujo primero a España hace más de 25 años, donde el trajín de la hostelería la preparó como camarera, un oficio que, lejos de los libros de contabilidad, fue el punto inicial para descubrir su verdadera pasión: la cocina.

“Allí me olvidé de los libros y empecé a trabajar, a buscarme la vida, como se dice en España”, relató a La Patilla.

Los recuerdos de su infancia, aunque distantes, eran contrarios a su presente. “Nunca cociné en Venezuela porque siempre viví con mi madre”, confesó Mia entre risas al recordar sus días de niñez mimada. Pero fue en Inglaterra, hace una década, donde decidió que era hora de escribir su propio destino. Inspirada por la insistencia de amigos y la voz de su propia intuición, decidió explorar sus raíces gastronómicas con las arepas, un platillo que pronto se convertiría en parte de su firma personal.

“A mí no se me pasaba la idea por la cabeza, hasta que un día pensé: ‘voy a decirle a mi madre que me enseñe todas sus recetas’, y las aprendí demasiado bien, porque aparte me gusta la cocina”, explicó.

Comenzar de nuevo

A pesar de ello, el camino del emprendimiento no estuvo exento de desafíos. Mia arrancó desde cero, sin más que su determinación y un pequeño espacio en su hogar de Chinatown —el segundo barrio chino más grande de Reino Unido—, hasta que la pandemia se atravesó en su camino. Pero esta criolla enfrentó cada obstáculo con valentía y creatividad.

“Tuve muchísima aceptación y ya en dos meses me pude comprar una plancha, porque empecé con un ‘pancake maker’ donde se hacen las panquequitas, que te caben cinco arepitas, eso era todo lo que yo podía hacer, y cuando empecé el negocio me registré en todas las aplicaciones de delivery para darme a conocer. Cuando me entraban un montón de órdenes no sabía qué hacer, me volvía loca y fue un desafío grande”, comentó.

Agregó que con la pandemia, tuvo que reinventarse. “Hice unas cajitas de arepas, la gente me llamaba, y se las llevaba a casa, todo listo para preparar”.

Superada esa etapa, la popularidad de Mia’s Arepas creció, y de a poco adquirió los equipos necesarios para tener una cocina comercial completamente equipada. La evolución es un ejemplo de resiliencia y superación. Lo que comenzó en un modesto piso de Chinatown ahora se alza como un establecimiento de renombre, donde los aromas de Venezuela se entremezclan con la diversidad cultural de Mánchester.

“Todo ha venido engranando de forma progresiva y gracias al trabajo que he venido haciendo, soy muy popular en Mánchester”, afirmó.

Rendidos a la “reina pepiada”

Actualmente, Mia’s Arepas se encuentra ubicado en Freight Island, un mercado muy popular en la ciudad, que reúne diversos locales gastronómicos internacionales y donde asisten DJs famosos y cerca de 12 mil personas cada fin de semana. Allí, esta llanera carismática, deleita los paladares sofisticados de los británicos. “Desde ahí operamos nosotros. Somos muy exitosos y muy concurridos”, agregó.

Pero el éxito de Mia no está solo en su habilidad para deleitar paladares con sus arepas, sino también en su capacidad para forjar vínculos y construir equipos debido a la ausencia de su familia.

“Mi familia está en Venezuela, la mayoría, y en España vive mi hija y mi madre, y yo en Mánchester estoy sola. Empecé todo esto solita, contratando gente que me ayudaba y tengo un buen equipo que me ayuda, que trabajan para mí, gente buena”, relató.

Con un menú que despierta el interés y el apetito, Mia ofrece mucho más que simples arepas. Su carta de presentación, impregnada de los populares nombres criollos como “pabellón” y “reina pepiada”, encanta a los comensales. De hecho, hasta desafía a los ingleses a pronunciarlos y les encanta. “Una vez que prueban ya te los metes en el bolsillo y repiten”, dijo.

Pero además de vender comida, regala una experiencia, una conexión con la tradición y el sabor genuino de Venezuela. La receptividad hacia su propuesta culinaria ha sido abrumadoramente positiva. Tanto venezolanos nostálgicos como residentes locales son seducidos por el auténtico sabor de sus arepas.

Pionera en Mánchester

Para los compatriotas que llegan a su rincón de Venezuela en Mánchester, es un encuentro con la añoranza, una oportunidad para saborear un pedacito de hogar en tierras lejanas. Mia lo entiende profundamente y se enorgullece de enaltecer la cultura venezolana en cada bocado. “Los venezolanos que llegan allí lloran, porque es una cosa que los hace sentir en casa. De verdad que lo hago muy auténtico”.

Además, como buena llanera, elogió su sazón criolla y la importancia de utilizar ingredientes frescos en sus recetas. “Odio las cosas artificiales como el ajo en polvo, la cebolla en polvo, nada de eso. Lloro cortando cebolla, y la comida está súper rica, de verdad que sí. De hecho, los venezolanos que van me felicitan porque les encanta (…) Aunque el 98% de mis clientes son locales, ingleses que vienen de todas partes de Inglaterra y que viven en Mánchester”.

Pero además del reconocimiento local, Mia aspira a algo más grande: difundir la cultura venezolana por todo el Reino Unido. Como una verdadera pionera, trabajó sin descanso para mantener su emprendimiento vigente en la escena gastronómica y colonizó esta área de Inglaterra con sus arepas.

“Para mí es algo grande, me siento en Venezuela con mi proyecto y es lo que me ha ayudado también a estar tan firme en lo que hago, amo lo que hago y me siento muy orgullosa de ver cómo la gente afecta nuestra cultura, nuestra comida y algo totalmente nuevo para ellos, porque soy la única en Mánchester. Han venido muchos, pero en el camino se rajan. Esto es un trabajo duro, me encantaría que siguieran porque de verdad eso me ayudaría muchísimo. No es fácil ser el único”.

Entre goles y arepas

El destino, caprichoso como siempre, le brindó a Mia una oportunidad inesperada cuando los jugadores del Manchester City buscaban algo diferente. La criolla contó con emoción cómo surgió la oportunidad de prepararle arepas al último campeón de Europa.

“Fue algo super random porque no me lo esperaba. Ellos me contactaron para invitarme a traer las arepas al Manchester City porque querían algo latino, algo diferente y lo acepté”.

A través de un menú especial diseñado para la ocasión, Mia y su equipo desembarcaron en las instalaciones del club sin abandonar el sabor auténtico de Venezuela.

“Nos llevamos la plancha para hacer las arepas allí fresquitas, de manera que solo era calentar la carne mechada, las caraotas. Preparamos el tomate, el aguacate, freímos los plátanos, las empanadas las freímos allí al momento. Llevamos un equipo, pero la preparación grande la hicimos en nuestra cocina y tuvo mucha aceptación”, detalló.

Hasta cierto punto, la emoción se convirtió en tensión debido a que la cita gastronómica se dio un día después de la amarga derrota por penales en cuartos de final de la Champions League frente al club merengue.

“Ellos perdieron la noche anterior contra el Real Madrid y nosotros pensamos: ‘Dios, ahora esta gente no va a comer, nos vamos a traer esa comida entera’, pero nada de eso pasó, más bien nos faltó”.

Así, la demanda superó todas las expectativas. “Ellos me habían pedido 120 arepas y que llevara unas cuantas empanadas por si acaso, pero que no era seguro, pero nos llevamos 200 empanadas, 500 tequeños. Eran 120 arepas supuestamente e hicimos 180 en tres horas y todo se lo comieron”.

La experiencia fue más que un festín culinario; representó un encuentro cercano con ídolos del fútbol. “Hablé con Pep Guardiola, con Haaland, con Grealish, con todos. Todos se acercaron y nos hacían bromas”, expresó y al mismo tiempo comentó que los jugadores se tomaron el tiempo para disfrutar y agradecer la comida venezolana.

“Todos pedían para llevar. Llegó un momento que eran tantos pedidos que nosotros, que éramos cuatro personas, ya no dábamos abasto porque no solamente comían ahí, sino que cuando comían querían compartirlo con la familia. Entonces llevaban bolsas de arepas, que si: ‘dame cuatro. Me llevo cuatro para mi novia, para mi mamá, para la familia’. Fue súper lindo”, añadió.

Sin miedo a los retos

El impacto de este encuentro trascendió las demarcaciones del terreno de juego y alcanzó la atención mundial a través de las redes sociales, especialmente en Venezuela. “Se siente como rico, se siente mucha satisfacción. Es como que: ‘wow, el trabajo duro se paga, valió la pena’”.

Aprender un nuevo idioma, construir desde cero un negocio en un país extranjero y entender cómo gestionarlo son solo algunos de los obstáculos que ha superado Mia fortalecida con mucha determinación y una pizca de optimismo.

“Al llegar a un país británico me tocó aprender sí o sí. Fui a la escuela un año porque siempre he sido así, si estoy en un país, pues vamos a aprender cómo se habla aquí, hablar bien y obviamente el acento latino siempre lo voy a tener, tipo Sofía Vergara. El inglés ha sido un reto, pero nada que no se pueda hacer”, mencionó.

Mediante su sonrisa que irradia energía y ese espíritu emprendedor imparable, esta llanera con corazón noble nos reveló el secreto detrás de su irresistible menú: amor y pasión.

“Si hay amor y tienes pasión por lo que haces, te gusta, ni siquiera te vas a sentir cansado. Trabajo y luego voy al gimnasio por la mañana y luego me voy a mi cocina muy feliz, siempre estoy bailando y cantando”, compartió.

Calor y sentir criollo

Su local, significa más que un simple establecimiento de comida. Se convirtió en un espacio lleno de vida y alegría donde la música latina retumba y el aroma de las arepas se fusiona con la calidez de su atención. Y precisamente, las cualidades que identifican a Mia, optimista, amigable y empática, se reflejan en cada interacción con sus clientes y en el ambiente acogedor que desarrolló en su negocio.

“Si vas a mi local es el más bulloso que vas a encontrar, con música salsa, merengue, hasta reguetón y yo siempre estoy bailando, y hablando con todos, dándoles mucho cariño y que se sientan bienvenidos, pero no me cuesta nada. Es algo que sale dentro de mí, es algo que va conmigo, con mi personalidad”.

A pesar de los años transcurridos lejos de su tierra natal, esta criolla confesó que añora las pequeñas cosas que hacen a Venezuela única: el cafecito con leche y el pan dulce por las tardes, las tertulias con vecinos en el porche de la casa y compartir platos tradicionales como un buen sancocho los domingos. Son recuerdos que evocan un sentido de comunidad y pertenencia que Mia lleva consigo a donde quiera que vaya.

“Hace 10 años que no voy a Venezuela, pero sentarse con los vecinos a reírte, a echar cuento (…) esas cosas la echo de menos”, señaló.

Mia’s Arepa es sinónimo de orgullo tricolor. El trabajo detrás de este valioso emprendimiento es una demostración de que los sueños, por más distantes y cuesta arriba que sean, pueden cumplirse. En cada arepa hay una experiencia de éxito y superación, una historia que Mia Mendoza escribe día a día entre el té británico de las tardes y los goles de los “sky blues” cada fin de semana.

Únete a la comunidad de @miasarepas en este viaje culinario y descubre el verdadero sabor de Venezuela en Mánchester.